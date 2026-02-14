이정현 국민의힘 공관위원장 "연합·타협 공천 검토"

"정치는 새로운 길 만드는 결단의 영역"
"3당 합당과 DJP 연합 같은 용기 필요"
이정현 국민의힘 공천관리위원장은 "정치는 위기를 돌파하고 새로운 길을 만들어내는 결단의 영역"이라며 연합과 타협을 통한 공천 방향을 검토해야 한다고 밝혔다.
이 위원장은 14일 오전 사회관계망서비스(SNS)에 글을 올려 "사법은 육법전서로 판단하고, 행정은 법과 시행령으로 운영된다"며 "정치는 위기를 돌파하고 새로운 길을 만들어내는 결단의 영역"이라고 말했다.
그는 "우리 정치의 큰 전환도 연합과 타협 속에서 이루어져 왔다"며 김영삼 전 대통령의 3당 합당과 김대중 전 대통령의 DJP 연합을 사례로 들었다. 이어 "더 큰 변화를 위해서는 때로 서로 다른 세력이 손을 잡는 용기가 필요하다"고 언급했다.
이 위원장은 이번 공천과 관련해 "정치의 역할을 되살리는 방향도 검토되어야 할 것"이라며 "뜻을 함께하는 세력과 협력하고 필요한 곳에서는 과감한 선택과 양보를 통해 포용과 통합의 길을 보여주는 방식"이라고 했다.
지금 뜨는 뉴스
아울러 세대교체 필요성도 제기했다. 그는 "청년과 정치신인이 지방자치단체장이 될 수 있는 더 넓은 기회를 주는 세대교체의 공천도 함께 이루어질 때 국민은 정치가 다시 변하고 있다고 느끼게 될 것"이라고 밝혔다.
오지은 기자 joy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>