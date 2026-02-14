프랑스 루브르 왜 이러나…이번엔 천장 누수로 천장화 손상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

난방 파이프 결함으로 물 스며들어

모나리자는 무사…추가 피해 예방 조치

인접 전시실도 폐쇄

프랑스 파리 루브르 박물관에서 최근 누수로 인해 일부 회화 작품이 손상되는 사건이 발생했다. 이번 사고는 박물관 내 난방 배관 결함으로 시작됐으며, 전시실 일부는 임시 폐쇄 조치됐다.

관람객들이 프랑스 파리의 루브르 박물관 밖에 줄지어 서 있다. AP연합뉴스

현지 언론에 따르면 지난 12일 밤 11시 30분께, 드농관 내 난방 파이프에 문제가 생기면서 물이 천장과 벽을 타고 스며들었다. 이로 인해 19세기 프랑스 화가 샤를 메이니에의 천장화 일부가 손상됐다. 다행히 15~16세기 이탈리아 회화를 전시한 707호실의 작품들은 무사했다. 모나리자가 전시된 711호실도 피해를 피했다.

박물관 측은 누수 발생 지역과 인접 전시실인 706호와 708호를 잠정적으로 폐쇄하고, 이동 경로를 추적하며 추가 피해를 방지하고 있다. 루브르 박물관은 건물이 오래되고 정기 보수가 제대로 이루어지지 않아 시설 문제를 반복적으로 겪고 있는 것으로 알려졌다.

지난해 11월 말에는 이집트 고대 서적 도서관에서 누수가 발생해 300~400점의 서적이 피해를 보았으며, 10월에는 고대 그리스 도자기 전시관이 천장 구조물 붕괴 위험으로 폐쇄됐다. 그달에는 대낮에 8800만 유로 상당의 왕실 보석 도난 사건이 발생하며 보안에서도 허점이 드러났다.





최근에는 티켓 사기를 통한 조직적 범죄도 적발됐다. 2024년 여름부터 박물관 직원과 외부 가이드 등이 연루된 가짜 티켓 판매와 초과 예약 사건으로 9명이 체포됐으며, 현금 95만 유로와 은행 예치금, 차량 3대가 압수됐다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

