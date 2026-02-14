美 CPI 둔화에 달러 약세…달러-원 상승폭 축소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1444.60원 마감

달러-원 환율이 야간 거래에서 상승 폭을 줄이며 1445원 부근에서 거래를 마쳤다. 미국 1월 소비자물가지수(CPI)가 예상보다 낮게 나오면서 달러 약세 흐름이 강화된 영향이다.

14일(한국시간) 오전 2시 달러-원 환율은 전장 서울외환시장 종가보다 4.40원 오른 1444.60원에 마감했다. 주간 거래 종가(1444.90원)와 비교하면 0.30원 낮은 수준이다.

13일 서울 하나은행 본점 딜링룸에서 직원이 증시와 환율 등을 모니터하고 있다. 조용준 기자

뉴욕장에서 1447원 안팎까지 올랐던 환율은 미국 CPI 발표 이후 하방 압력을 받았다. 장중 고점은 1448.60원, 저점은 1439.50원으로 변동 폭은 9.10원이었다.

미 노동부에 따르면 1월 CPI는 전월 대비 0.2% 상승해 시장 예상치(0.3%)를 밑돌았다. 전년 동월 대비로는 2.4% 올라 지난해 5월 이후 가장 낮은 수준을 기록했다. 전월(2.7%)과 전망치(2.5%)도 모두 하회했다. 휘발유 가격 하락 등으로 에너지 비용이 전월 대비 1.5% 떨어진 영향이 컸다.

변동성이 큰 식품·에너지를 제외한 근원 CPI는 전년 동월 대비 2.5% 상승해 2021년 3월 이후 최저치를 나타냈다. 전월 대비 상승률은 0.3%로 예상에 부합했다.

시장에서는 물가 둔화 흐름이 이어질 경우 연방준비제도(Fed)의 통화정책 완화 기대가 재부각될 수 있다는 전망이 나온다. 스파르탄 캐피털 증권의 피터 카딜로 수석 시장 이코노미스트는 "인플레이션이 현재와 같은 방향으로 이어진다면, 새 연준 의장 취임 직후 금리 인하를 기대할 수 있다"고 밝혔다.

주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스(DXY)는 미 국채 금리 하락과 맞물려 96.842까지 하락했다. 달러-원 환율도 이에 연동해 한때 1444.20원까지 밀렸다.

같은 시각 달러-엔 환율은 152.650엔, 유로-달러 환율은 1.18784달러에 거래됐다. 역외 달러-위안 환율은 6.9008위안에서 움직였다. 엔-원 재정환율은 100엔당 945.48원, 위안-원 환율은 208.87원을 기록했다.





이날 야간 거래까지 서울외국환중개와 한국자금중개를 합한 현물환 거래량은 160억5100만달러로 집계됐다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

