설 연휴 의료상담 급증 대비…광주소방 119 대응 강화

설 연휴 기간 응급의료 상담 수요가 늘어나는 데 대비해 광주 소방 당국이 119 구급 상황관리 대응을 강화한다.

광주광역시 소방안전본부는 오는 21일까지 설 연휴 특별 대응 기간을 운영하며 의료상담 접수대와 상담 인력을 확대한다고 14일 밝혔다.

119 구급차. 광주시 제공

AD

지난해 설 연휴 기간 광주지역 119 신고 건수는 총 2,563건으로, 하루 평균 428건에 달했다. 특히 병원·약국 진료 문의 등 응급의료 상담은 1,112건(일평균 185건)으로 평상시(일평균 131건)보다 약 41% 증가했다.

이에 따라 소방안전본부는 의료상담 접수대를 기존 2대에서 4대로 늘리고, 상담 인력도 하루 3명에서 5명으로 보강한다. 응급환자 초기 상담과 의료기관 안내가 지연되지 않도록 대응체계를 강화한다는 계획이다.





AD

채덕현 119종합상황실장은 "설 연휴 기간 응급상황 발생 시나 병원·약국 정보가 필요할 경우 119를 이용해 달라"며 "시민들이 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 빈틈없이 대응하겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>