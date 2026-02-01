美 1월 근원CPI 전년대비 2.5%↑…4년10개월만에 최저

대표지수 상승률도 2.4%로 둔화
도널드 트럼프 미국 행정부의 관세정책으로 인한 물가 상승 우려에도 불구하고 미국의 지난달 소비자물가지수(CPI) 상승률이 전년 대비 2%대 중반 수준으로 둔화한 것으로 나타났다. 올해 상반기 금리인하 기대감이 다시 커질 것으로 예상된다.
미 노동부는 1월 소비자물가지수가 전년 동월 대비 2.4% 상승했다고 13일(현지시간) 밝혔다. 이는 작년 5월 이후 8개월 만에 가장 낮은 상승률이다. 다우존스가 집계한 전문가 전망치(2.5%)도 밑돌았다.
전월 대비로는 0.2% 상승해 역시 전망을 밑돌았다.
변동성이 큰 에너지·식품을 제외한 근원 CPI는 2.5% 올라 2021년 3월 이후 4년 10개월 만에 가장 낮은 상승률을 기록했다.
전월 대비로는 0.3% 상승했다. 근원 CPI 상승률은 전년 대비 및 전월 대비 상승률이 모두 전문가 예상에 부합했다.
근원지수는 대표지수에서 단기 변동성이 큰 에너지와 식료품 가격을 제외한 지표로, 물가의 기조적인 흐름을 상대적으로 더 잘 반영한다고 여겨진다.
주거비가 전월 대비 0.2% 올라 1월 소비자물가 상승에 가장 크게 기여한 요인이 됐다. 반면 에너지 가격은 전월 대비 1.5% 하락해 대표지수 상승률 둔화에 역할을 했다.
미국의 소비자물가 상승률은 2022년 6월 9%대까지 치솟았다가 미 연방준비제도(Fed·연준)의 강도 높은 긴축 통화정책 대응으로 작년 4월 2.3%로까지 둔화한 바 있다.
하지만 트럼프 행정부의 관세 정책 여파로 작년 9월 다시 3%로 올라 인플레이션 반등 우려가 고조돼왔다.
이후 11∼12월 들어 2%대 중후반으로 상승률이 꺾인 데 이어 새해 들어서도 둔화 흐름을 지속한 것으로 확인되면서 인플레이션 관련 시장의 우려도 다소 누그러질 전망이다.
인플레이션이 비록 연준 목표 수준(2%)을 웃돌지만, 상승률이 제한되면서 연준이 금리 인하에 더욱 적극적으로 나설 수 있다는 기대감도 커질 전망이다.
지난 11일 발표된 1월 고용 증가 폭이 시장 예상을 뛰어넘은 가운데 전문가들은 연준이 올해 상반기까지 추가 금리 인하에 나서지 않을 것이란 기대치를 높여왔다.
