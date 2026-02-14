본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

4000억 과징금 폭탄…설탕 '빅3' 담합, 어떻게 서민 지갑 털었나

세종=오유교기자

입력2026.02.14 09:00

시계아이콘01분 56초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

본부장부터 팀장까지 촘촘한 ‘피라미드 회합’
인상 거부 업체엔 3사 공동 압박도
2024년 공정위 인지 후에도 담합 유지

최근 공정거래위원회가 국내 설탕 시장의 90% 이상을 점유한 CJ제일제당, 삼양사, 대한제당 등 이른바 '제당 빅3'에 부과한 4083억 원의 과징금은 단순한 제재를 넘어 '민생 약탈 카르텔'에 대한 전면전 선포로 읽힌다. 담합 사건 기준 역대 두 번째 규모이자, 사업자당 평균 부과액으로는 사상 최대치인 이번 '과징금 폭탄'의 이면에는 국가가 세운 무역장벽 안에서 서민의 고통을 기회로 삼은 기업들의 치밀하고 대담한 범행 수법이 자리 잡고 있다.

본부장부터 팀장까지 '피라미드형' 밀회…"동서는 CJ, 오리온은 삼양사가"
4000억 과징금 폭탄…설탕 '빅3' 담합, 어떻게 서민 지갑 털었나 대한제당 담당자 카카오톡 대화 중. 공정위.
AD

공정위 조사 결과 드러난 이들의 수법은 흡사 군사작전을 방불케 할 만큼 촘촘했다. 이들은 2021년 2월부터 2025년 4월까지 총 8차례에 걸쳐 가격과 인상 시기를 조직적으로 맞췄다. 합의는 직급별로 굴러갔다. 대표급과 본부장급 모임에서 큰 틀의 가격 인상 방안과 '3사 협력 체계'를 확립하면, 영업임원과 팀장들이 바통을 이어받아 수시로 만났다. 특히 실무급인 영업팀장들은 한 달에 무려 9차례나 회합하며 세부 실행안을 조율했다.


핵심 수법은 '거래처 분할 통제'였다. 3사는 수요처별로 점유율이 가장 높은 업체가 협상을 주도하도록 역할을 나눴다. 예를 들어 동서와의 협상은 CJ가, 오리온은 삼양사가, 남양유업은 대한제당이 전담 마크하는 식이다. 이들은 협상 경과를 실시간으로 공유하며 한 곳이라도 가격 인하를 요구하면 공동으로 대응해 방어막을 쳤다. 주병기 공정위원장은 이를 "원가 상승분은 칼같이 전가하고, 하락분은 늦게 반영해 이익을 극대화한 약탈적 담합"이라고 비판했다.

"국가 보호가 사익 추구 수단으로"…2007년 제재 비웃은 대담함

공정위가 이번 사건에 특히 분노하는 지점은 설탕 산업의 특수성 때문이다. 설탕은 식원자재 생산자 보호를 위해 국가가 30%의 고율 관세 등 무역장벽을 세워 국내 제당사들에 안정적인 수요를 보장해주는 산업이다. 하지만 제당사들은 이러한 국가적 혜택을 담합의 토양으로 삼았다. 공정위가 적발한 3사의 담합 규모는 3조2884억원이며, 과징금 부과 기준은 관련 매출의 15%였다. 공정위 발표에 앞서 이들을 수사했던 검찰은 담합 이후 설탕 가격이 최대 66.7% 올랐다고 밝힌 바 있다.


특히 이들은 2007년에도 동일한 혐의로 제재를 받았던 '전과'가 있음에도 경영 방식에 아무런 변화가 없었다. 심지어 2024년 3월 공정위가 조사를 시작한 이후에도 1년 넘게 담합을 유지하고, 공정위 조사 정보를 공유하며 공동 대응 시나리오를 짜는 기만적인 행태까지 보였다. 주 위원장은 "한국의 대표 기업들이 담합이 회사를 위기에 몰아넣을 수 있다는 기본적인 교육조차 직원들에게 하지 않았다는 사실에 깊은 실망감을 느꼈다"고 토로했다.

"반칙은 도태" 강경 기조… 제도 대수술로 '담합 이득' 원천 차단
4000억 과징금 폭탄…설탕 '빅3' 담합, 어떻게 서민 지갑 털었나 3개 설탕 제조판매 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건에 대한 브리핑을 하고 있는 주병기 공정위원장. 공정위.

주 위원장은 이번 조치를 통해 시장에 타협 없는 경고 메시지를 던졌다. 일각에서 제기된 '기업 위기론'에 대해서도 "법과 원칙에 따른 제재를 기업 지속 가능성과 저울질하는 것은 바람직하지 않다"고 못 박았다. 오히려 "반칙하고 착취하는 기업은 도태되어야 혁신하는 기업이 성공할 공간이 열린다"며 강경한 입장을 고수했다.


이에 따라 공정위는 담합으로 얻는 이득보다 처벌로 입는 손실이 압도적으로 큰 구조를 만들기 위해 제도 대수술에 착수한다. 우선 담합 과징금의 법정 상한을 현행 매출액의 20%에서 30%로 대폭 상향하는 법 개정을 추진한다. 30%의 부당 이득을 보고도 15∼20% 수준의 제재에 그친다면 담합의 고리를 끊을 수 없다는 판단에서다.


또한 현재 10% 수준에 머물러 있는 반복 위반에 대한 가중 처벌 비중을 유럽연합(EU) 등 선진국 수준인 50%까지 확대하기 위해 3개월 내에 시행령과 고시를 개정하기로 했다. 이와 함께 리니언시(자진신고 감면) 제도에 의존하던 과거 방식에서 벗어나 공정위의 자체적인 인지 조사와 경제 분석 역량을 강화하고, 법적 조사권까지 보강해 기업들이 담합을 엄두조차 내지 못하게 하겠다는 구상이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

공정위는 설탕에 이어 현재 조사가 진행 중인 밀가루, 전분당, 계란, 돼지고기 등 민생 밀접 품목에 대해서도 '신속대응팀'을 투입해 엄정 조치할 방침이다. 특히 밀가루 담합 건은 2월 중 심의 상정을 앞두고 있어 '먹거리 카르텔'에 대한 추가 폭격이 예고된 상태다.




세종=오유교 기자 5625@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
부동산AtoZ
  • 26.02.1311:00
    정부 발표 2시간 만에 한 단지서 신규매물 3건…갭투자 일시 허용에도 '관망'
    정부 발표 2시간 만에 한 단지서 신규매물 3건…갭투자 일시 허용에도 '관망'

    정부가 다주택자 양도세 중과 조치를 재시행하기로 최종 발표한 이후 시장에선 매물을 내놓겠다는 다주택자의 문의가 늘고 있다. 무주택자가 세입자 있는 다주택자 집을 사게 되면 전월세 계약 종료 때까지 '일시적 갭투자'가 가능하다. 다만 매물이 늘어나면 가격 하락이 예상되는 만큼 매수자들은 서두르지 않고 있다. 앞으로 매물이 더 풀릴 것이라는 전망이 우세하면서 관망하는 것이다. 서울 지역 아파트 값 증가율은 2주 연속

  • 26.02.1310:20
    "지금 아니면 이 가격에 못 사요" 사람들 몰리더니 '잠실 르엘' 보류지 완판
    "지금 아니면 이 가격에 못 사요" 사람들 몰리더니 '잠실 르엘' 보류지 완판

    잠실미성크로바 재건축 조합이 내놓은 서울 송파구 '잠실 르엘' 보류지 10가구가 유찰 없이 첫 입찰에서 전량 낙찰됐다. 감정평가금액보다 5%가량 높은 기준가를 책정했음에도 40여명이 입찰에 참여해 평균 4대 1의 경쟁률을 기록했다. 13일 롯데건설에 따르면 조합은 최고가 공개경쟁입찰 방식으로 전용면적 59㎡B 3가구와 74㎡B 7가구를 매각했다. 입찰 기준가는 59㎡가 29억800만~29억9200만원, 74㎡가 33억1800만~35억3300만원

  • 26.02.1211:20
    양천구 33평 24억 아파트 21억까지 떨어져…매물 풀리고 호가 하락
    양천구 33평 24억 아파트 21억까지 떨어져…매물 풀리고 호가 하락

    "인근 신축 아파트 33평(전용면적 84㎡)이 전에는 24억원에 호가가 형성됐어요. 그런데 양도세 중과 발표가 나오고 21억5000만원에 매물이 나왔고 이젠 21억원에라도 팔겠다고 하네요."(서울 양천구 신정동 A공인) 정부의 다주택자 양도세 중과 방침이 확정된 이후 시장에선 체감할 만큼 다주택자 매물이 풀리고 있다. 수억원씩 호가를 낮춰 내놓거나 세입자가 있어 당장 정리하기 어려운 경우엔 위로금 명목의 웃돈을 주고 매각하

  • 26.02.1211:00
    2월 주택사업자 경기 전망 대폭 개선…"수도권 중심 가격 상승 기대"
    2월 주택사업자 경기 전망 대폭 개선…"수도권 중심 가격 상승 기대"

    서울을 비롯한 수도권의 주택 매매 가격 상승세가 이어지면서 주택사업자들의 경기 전망이 큰 폭으로 개선됐다. 주택산업연구원은 주택사업자를 대상으로 설문조사한 결과, 2월 주택사업경기전망지수는 전월 대비 15.3포인트 상승한 95.8로 집계됐다고 12일 밝혔다. 수도권의 경우 11.9포인트 올라 107.3으로, 비수도권은 16.0포인트 상승한 93.3으로 전망됐다. 해당 지수가 기준선인 100을 넘으면 주택사업 경기가 좋아질 것으로

  • 26.02.1107:00
    "국가가 부동산 개발 판 깔았다"…1·29 대책에 업계 '새 사업 검토'
    "국가가 부동산 개발 판 깔았다"…1·29 대책에 업계 '새 사업 검토'

    정부의 1·29 도심 주택공급 대책에 부동산개발업계가 새 사업 검토로 들썩이고 있다. 정부가 용산국제업무지구 등 공공 유휴부지 10여곳과 노후청사 34개소 위치 및 착공 일정을 공개하자 인근 민간 유휴부지까지 개발 동력이 생길 것이라는 판단에서다. 지난해까지 악성 프로젝트파이낸싱(PF) 정리에 묶여 있던 업계가 올해를 기점으로 규모 검토와 사업성 분석에 나서고 있다는 게 현장 분위기다. "규모 검토 이미 시작…PF사태

기획
비대면진료의 미래
  • 26.02.0307:05
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:04
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:03
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:02
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:01
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기