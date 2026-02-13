고령군 한국농촌지도자 연합회, 설맞이 대창양로원 봉사활동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고령군 한국농촌지도자 연합회는 명절을 맞이하여 13일 쌍림면 매촌리에 위치한 사회복지법인 대창양로원을 방문하여 봉사활동을 했다.

고령군 한국농촌지도자 연합회는 명절을 맞이하여 사회복지법인 대창양로원을 방문하여 봉사활동을 했다./고령군청 제공

AD

이날 사할린 동포 어르신들을 찾아 뵙고 강제징용으로 모국을 떠나 사할린에서 눈물로 한세월을 보내신 어르신들께 만수무강을 기원드리고, 명절을 맞이하여 잠시나마 위로의 인사와 함께 손수 준비한 과일, 떡, 고기 등 위문품을 전달했다.

김창기 회장은"설 명절은 가족과 함께하는 시간이 중요한 만큼, 어르신들에게도 따뜻한 명절을 선물하고 싶으며 앞으로도 지속적으로 봉사할수 있도록 노력하겠다"고 했다.





AD

신월식 대창양로원 원장은 "농촌지도자 고령군연합회에서 명절 때 마다 어르신들을 위하여 방문해 주셔서 마음속 깊이 감사드리며, 어르신들이 건강하고 편안하게 지낼 수 있도록 세심한 배려를 아끼지 않겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>