배현진 "張, 윤리위 뒤 숨어 서울공천권 강탈…지선 감당못할 것"

배현진 국민의힘 의원은 13일 당 중앙윤리위원회의 당원권 정지 1년 중징계와 관련 "장동혁 지도부는 기어이 중앙윤리위 뒤에 숨어 서울의 공천권을 강탈하는 비겁하고 교활한 선택을 했다"면서 "서울을 지키기 위한 투쟁을 이어가겠다"고 했다.

배 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "당을 사실상 파산 위기로 몰아넣은 장동혁 지도부가 배현진의 손발을 1년 동안 묶어 서울의 공천을 사유화하고 사천을 관철하려는 속내를 시민들이 모르겠느냐"라며 이같이 밝혔다.

앞서 친한계로 분류되는 배 의원은 중앙윤리위로부터 '당원권 정지 1년' 이란 중징계를 받았다. 친한계에서 한동훈 전 대표(제명), 김종혁 전 최고위원(탈당권유)에 이어 세 번째로 중징계 대상이 된 것이다. 이에 따라 당원의 자격이 정지된 배 의원은 서울시당위원장 직도 자동 상실하게 된다. 6·3 지방선거 공천권도 행사할 수 없게 됐다.

배 의원은 "오늘 발표한 한국갤럽 여론조사에서 국민의힘의 지지율은 22%였고, 텃밭이라는 대구·경북에서조차 (지지율이) 13%포인트 폭락시킨 장동혁 지도부의 생존방식은 국민들이 지켜보고 있듯 당내 숙청뿐"이라면서 "당내에서 적을 만들고 적을 찾지 않으면 목숨을 부지하지 못하는 무능한 장 대표가 다가오는 지방선거를 감당할 수 있는 능력이 있겠는가"라고 지적했다.

배 의원은 "저는 전국 17개 시·도 중 대의원 선출을 통해 민주적으로 시당위원장이 됐고, 6개월 넘게 서울을 서울답게 만드는 선거를 준비해 왔다"면서 "서울시당을 사고시당으로 지정하고 배현진 체제의 모든 실무조직을 무력화하기 위해 당원권 정지 1년 무리한 칼날을 휘두른 지도부에 경고한다. 그 칼날은 머지않아 본인들을 겨누게 될 것"이라고 했다.

그는 또 "무소불위인 듯 보이는 권력으로 제 당원권을 잠시 정지시킬 수 있겠으나, 태풍이 돼 몰려오는 준엄한 민심은 견디기 힘들 것"이라며 "장동혁 지도부의 옳지 못한 사심, 그 악취를 명절 밥상의 향긋한 냄새로 가릴 수는 없을 것"이라고 밝혔다.





한편 이날 배 의원의 기자회견에는 앞서 제명된 한 전 대표도 참석했다.





