친명, 이성윤 조작기소대응특위 위원장에 반발..."철회해야"

한준호·이건태 등 친명계 의원 반발

"당원 신뢰 저버린 인선"

혁신회의 "대통령에게 대결하는 행위"

한준호 더불어민주당 의원의 경기지사 출마로 공석이 된 정치검찰조작기소대응 특별위원회 위원장 자리에 이성윤 최고위원을 임명하자 친명(친이재명계) 의원들이 반발하고 나섰다. 전임 위원장인 한 의원도 "당원들의 신뢰를 저버린 인선"이라며 철회해야 한다고 주장했다.

한 의원은 13일 사회관계망서비스(SNS)에 이 최고위원을 겨냥해 "쌍방울 사건에서 이재명 대통령을 겨눴던 변호사를 2차 특검 후보로 추천하는 과정에 깊이 관여했던 문제, 그 책임은 결코 가볍지 않다"며 이같이 밝혔다.

정청래 더불어민주당 대표와 이성윤 최고위원이 11일 국회에서 열린 교육·사회·문화 분야 대정부질문에서 대화하고 있다. 2026.2.11 김현민 기자

그는 "(이 최고위원은) 제대로 된 사과도 없었다"며 "그런 분이 특위를 맡는다는 것, 당원들의 상식과 신뢰를 무너뜨리는 결정"이라고 했다.

그러면서 한 의원은 이날 '민주당 전당대회 돈봉투' 의혹 관련 2심에서 무죄를 받은 송영길 소나무당 대표를 "특위 위원장으로 강력히 추천드린다"고 했다. 송 대표는 선고 직후 민주당 복당을 선언한 바 있다.

친명계 최대 조직인 더민주전국혁신회의도 입장문을 통해 이 최고위원을 특위 위원장으로 임명한 것은 "정치검찰의 최대 피해자인 대통령에게 정면으로 대결하는 행위"라고 반발했다.

이들은 "이 최고위원은 민주주의 선거 원칙을 훼손한 '1인1표 투표 사찰' 논란의 당사자이자, 이 대통령을 겨눴던 전준철을 대통령실의 경고에도 불구하고 2차 특검 후보로 추천하며 중대한 물의를 일으킨 장본인이지만 사과는커녕 전준철의 변호인을 자처했다"고 주장했다.

그러면서 이 최고위원이 최고위원을 비롯한 모든 당직을 내려놓아야 한다고 주장했다.





전당대회 동안 이 최고위원을 비롯해 정청래 대표와 각을 세운 이건태 의원도 이날 "불과 얼마 전 2차특검 후보에 대통령께 칼을 겨누던 자의 변호인을 추천하고도 사과 한마디 없이 버젓이 최고위원을 계속하고 있는 이성윤 의원을 임명한 것은 우리 당원들을 무시한 처사"라고 반발했다.





지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr

