구미교육지원청, 소외 없는 지역사회 향한 따듯한 명절 나눔

아동과 장애인의 복지 향상 위해 헌신

경북 구미교육지원청은 민족 고유의 명절 설을 맞아 소외되는 이웃 없이 모두가 따뜻한 정을 나누고자 지난 12일 관내 사회복지법인 삼성원과 사회복지법인 다함께하는길을 방문하여 위문품을 전달했다.

이날 민병도 교육장은 삼성원 생활 아동 40여 명을 위한 간식과 다함께하는길 중증장애인 30여 명을 위한 생활필수품을 전달하며, 이웃사랑을 실천하는 뜻깊은 시간을 가졌다.

관내 사회복지법인 삼성원과 사회복지법인 다함께하는길을 방문하여 위문품을 전달/김이환 기자

민병도 교육장은 "설 명절을 맞아 아이들과 장애인분들께 작은 정성을 전할 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다"며, "아동과 장애인의 복지 향상을 위해 헌신하고 있는 삼성원 및 다함께하는길 관계자분들의 노고에 깊은 감사를 드린다"고 했다.





구미교육지원청은 교육복지 사각지대 해소와 지역사회 연계 강화를 위해 명절마다 나눔 활동을 추진하며 따뜻한 구미교육 조성에 앞장서고 있다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

