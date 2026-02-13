휴온스, 지난해 매출 6208억…분기 최대 실적

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전년 대비 매출 5.2% 증가

영업이익 456억·순이익 416억

휴온스가 지난해 역대 최대 분기 매출을 기록하며 성장 흐름을 이어갔다. 주주환원을 위한 중장기 배당 정책도 함께 제시했다.

휴온스 기업 로고 이미지. 휴온스

휴온스는 13일 연결 기준 2025년 매출 6208억원, 영업이익 456억원, 순이익 416억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 대비 매출은 5.2%, 영업이익은 14.9%, 순이익은 43.2% 증가했다.

4분기 매출은 1652억원으로 분기 기준 최대치를 경신했다. 같은 기간 영업이익은 98억원으로 10.6% 감소했으며 순이익은 92억원으로 135% 늘었다.

회사는 결산배당으로 주당 200원의 현금배당을 결정했다. 2025년 사업연도 기준 총 배당금은 반기 및 분기배당을 포함해 주당 920원으로 전년 대비 46% 증가했다. 배당총액은 107억원이다.

올해는 분기마다 주당 200원의 현금배당을 실시해 연간 800원을 지급할 계획이다. 향후 2028년까지 매년 주당 배당금을 5~30% 범위에서 확대한다는 방침이다. 배당 재원은 자본준비금 감소 방식의 감액배당으로 마련해 비과세 혜택을 제공할 예정이다.

실적 개선은 수출 확대가 견인했다. 지난해 수출액은 643억원으로 전년 대비 24.4% 증가했다. 특히 북미 주사제 수출이 184억원으로 52.3% 늘었다. 미국향으로 카르복시메틸셀룰로오스나트륨 점안제 신규 수출이 더해졌고 건강기능식품 수출도 확대됐다.

원가율은 2공장 주사제 라인 증설과 GMP 승인 영향으로 상승했지만 판관비 절감을 통해 수익성을 방어했다. 2공장 신규 주사제 공장은 현재 상업 생산에 돌입했으며 올해 1분기부터 실적에 반영될 전망이다.

종속회사 실적도 개선됐다. 휴온스엔과 휴온스생명과학은 흑자 전환했고 지난해 6월 편입된 팬젠도 실적 성장세를 보였다. 휴온스엔은 건기식 사업 재편과 함께 건강기능식품 제조사 바이오로제트를 인수해 수출 대응력을 강화했다.





휴온스는 올해 매출 6462억원을 목표로 제시했다. 2공장 주사제 라인 본격 가동과 글로벌 수출 확대를 통해 성장세를 이어가는 한편 연구개발 투자를 늘려 파이프라인 경쟁력을 강화한다는 계획이다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

