"청소년기 학업 압박, 20대 우울증·자해 충동으로 이어져"

英 연구팀, 4714명 추적 관찰

15세 때 학업 압박감 측정

15세 무렵 경험한 학업 압박이 20대 초반 우울증과 자해 충동으로 이어질 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

12일(현지시간) 영국 유니버시티 칼리지 런던(UCL) 연구팀은 1991~1992년생 여성 2725명과 남성 1989명 등 총 4714명을 장기간 추적 관찰한 데이터를 분석한 결과 이 같은 상관관계를 확인했다고 밝혔다.

연구팀은 대상자들이 15세였을 당시 작성한 설문지를 토대로 이들이 느낀 학업 압박 수준을 측정했다. 이후 정신건강 상태는 16세부터 22세까지, 자해 충동 여부는 24세까지 정기적으로 추적 조사했다. 그 결과, 15세 때 학업에 대한 불안이 크거나 가족으로부터 학업 관련 압박을 강하게 느꼈던 이들은 이후 우울 증상을 겪거나 자해를 시도할 가능성이 상대적으로 높은 것으로 나타났다. 이러한 경향은 20대 초반까지 이어졌다. 특히 학교 내에서 학업 압박이 강할수록 정신건강이 악화하는 경향도 뚜렷하게 확인됐다.

연구진은 학업 압박 수준을 0~9점 척도로 측정해 분석했다. 그 결과, 15세 당시 느낀 학업 압박이 1점 높아질 때마다 16세에 우울감을 경험할 확률은 25%, 자해 충동을 느낄 확률은 8% 각각 증가하는 것으로 나타났다. 또 학교에서의 스트레스가 1점 상승할 경우, 24세 시점에 '자살 시도 경험이 있다'고 응답할 가능성은 16% 높아지는 것으로 분석됐다.

연구 책임자인 제마 루이스 UCL 정신역학과 교수는 "청소년들이 느끼는 가장 큰 스트레스 원인 중 하나가 학업 압박"이라며 "어느 정도의 압박은 동기부여가 될 수 있지만, 지나친 압박은 감당할 수 없고 정신 건강에 해로울 수 있다"고 말했다.

이번 연구에 쓰인 데이터는 '부모와 자녀에 대한 에이번 종단 연구(ALSPAC)'라는 대규모 추적연구 프로젝트의 일부로 실시된 설문조사로부터 추출됐다. ALSPAC은 영국 브리스톨대 연구팀이 출산 예정일이 1991년 4월부터 1992년 12월까지인 임부 1만4000여명을 영국 잉글랜드의 당시 에이번 카운티 지역에서 모집해 시작됐으며, 수십년간 이 추적연구로 수집된 각종 데이터를 기반으로 수천건의 논문이 나왔다.





이번 논문은 '학업 압력과 청소년 우울 증상과 자해 사이의 연관: 잉글랜드에서의 종단적, 전향적 연구'라는 제목으로 이날 학술지 '랜싯 아동청소년 건강'에 온라인으로 공개됐다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

