경북신용보증재단, 구미 소상공인 5000만원·청년창업 7000만원 특례보증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구미시·경북신보 업무협약

하나·국민은행 등 7곳 출연

경북신용보증재단과 구미시와 13일, 자금조달에 어려움을 겪고 있는 구미시 소상공인 지원을 위한 '2026년 구미시 소상공인 새희망 특례보증' 업무협약을 체결했다.

올해 구미시 소상공인 특례보증 사업은 7개 금융회사(iM뱅크,하나은행,농협은행,국민은행,신한은행,우리은행,케이뱅크)와 구미시가 함께 1대1 매칭 출연방식으로 총 80억을 출연했고, 경북신용보증재단은 12배수인 960억원의 보증을 지원한다.

김장호 구미시장(왼쪽 4번째)과 김중권 경북신보 이사장(왼쪽 3번째)이 특례보증 업무협약식을 열고 있다.

AD

이 특례보증의 지원 대상은 구미지역 사업장의 소상공인이며, 최대한도는 5000백만원이다. 청년창업자, 착한가격업소, 다자녀업체의 경우 최대한도 7000만원까지 우대지원한다.

또, 구미시에서 2년간 3%의 이자를 지원하여 소상공인들의 이자 부담 완화에 도움이 될 것으로 기대된다. 금리가 높은 대출보증을 이용하고 있는 소상공인은 이 특례보증(2년간 3%이자지원)으로 저금리 갈아타기(대환보증)가 가능하다.

비대면 신청을 원하는 소상공인은 보증드림(APP)을 통해 신청 가능하며, 대면 신청은 경북신용보증재단 홈페이지 또는 AI 콜센터를 통해 상담 예약 후 신청이 가능하다..





AD

김중권 경북신보 이사장은 "이번 구미시 새희망 특례보증은 구미시와 여러 금융회사가 1대1 매칭출연하며 960억의 큰 규모로 더 많은 소상공인에게 자금을 지원할 수 있게 됐다"며,"앞으로도 도내 22개 시 군과 금융회사와의 지속적인 소통과 협력을 통해 더 많은 소상공인이 혜택을 받을 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>