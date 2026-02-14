생활 속 인권 전도사 찾습니다… 울산시, ‘2026년 찾아가는 인권교육’ 강사 공개 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2월 27일까지 신청접수

울산시가 시민 체감형 인권교육을 위해 강사 공개 모집에 나섰다.

시는 '2026년 찾아가는 인권교육' 운영을 위한 교육 강사를 공개 모집한다.

'찾아가는 인권교육'은 인권 의식을 제고하고 지역사회 전반에 인권 존중 문화를 확산하기 위해 사회복지시설, 공공기관, 각종 단체 등을 직접 방문해 진행하는 대상별 맞춤형 교육이다.

지원 자격은 ▲국가인권위원회 위촉 인권강사 ▲인권강사 양성과정을 수료하고 2년 이상 교육 경력을 보유한 사람 ▲인권 관련 시민사회단체에서 3년 이상 활동(교육)한 사람 ▲'고등교육법' 제2조에 따른 대학에서 심리학·사회복지학·법학·사회학 등을 가르치는 조교수 이상 직위에 있는 사람 등으로, 이 가운데 하나 이상을 충족하면 지원할 수 있다.

강사 선발은 서면심사를 통해 1차 합격자를 선발한 뒤, 울산시에서 운영하는 강사 역량강화과정을 이수한 사람을 최종 선발한다.

최종 선발된 강사는 오는 3월부터 10월까지 8개월간 교육 신청 기관을 방문해 인권의 이해, 인권 감수성, 인권침해와 차별 사례 등을 주제로 강의를 진행하게 된다.

신청은 오는 27일 오후 6시까지 전자우편으로 접수한다.

지원자격, 제출 서류 등 자세한 사항은 울산시청 누리집 고시공고)에서 확인할 수 있으며, 문의는 울산시 권익인권담당관으로 하면 된다.

시 관계자는 "찾아가는 인권교육은 현장의 요구를 반영한 맞춤형 교육으로, 시민의 인권감수성 향상과 공공분야 인권행정 역량 강화에 중요한 역할을 하고 있다"라며, "전문성과 책임감을 갖춘 강사들의 많은 관심과 참여를 바란다"라고 말했다.





지난해 울산시는 사회복지시설, 지역아동센터 등 168곳을 대상으로 찾아가는 인권교육을 실시해 총 2813명이 교육을 수료했다.

울산시청.

