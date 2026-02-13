경기도, 북한이탈주민 정착지원에 32억 투입…17개 사업 본격 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도, 북한이탈주민 맞춤형 지원 강화

경기도가 북한이탈주민의 안정적 사회 정착을 위해 올해 17개 사업에 총 32억8000만원의 예산을 편성해 교육·취·창업 등 다양한 분야의 사업을 추진한다.

경기도청 전경. 경기도 제공

AD

먼저 지역사회와 소통, 화합을 위해 남북한 가족이 함께하는 통일가족 결연사업, 북한이탈주민 평화콘서트, 도내 15개 시군에서 펼쳐지는 지역사회 소통·화합 사업이 추진된다.

또 영유아기 자녀를 양육하는 북한이탈주민 부모에 대한 1:1 양육 코칭과 만 5세부터 중학생에 이르는 자녀에 대한 방문교육 및 학습 멘토링을 실시해 북한이탈주민의 건강한 가족 형성을 돕는다.

이와 함께 체계적 건강관리를 위해 치과 진료, 국가건강검진과 연계한 검사 및 치료 등을 지원한다.

양질의 일자리를 희망하는 북한이탈주민에게 자격증을 취득할 수 있도록 취업교육비를 지원하는 한편 취업상담 등 구직 서비스도 함께 제공한다. 또한 경제적 자립을 유도하기 위해 장기근속자와 가족이 함께하는 가족캠프도 추진할 계획이다.

이와 관련해 경기도는 '남북한 가족 통일 결연사업', '북한이탈주민 평화콘서트', '취업교육', '북한이탈주민 장기근속자 가족캠프', '북한이탈주민 부모의 자녀 양육 코칭 프로그램'을 추진할 사업자를 3월 3일까지 경기도 홈페이지를 통해 공개 모집한다.

아울러 도는 북한이탈주민 지역적응센터를 중심으로 지자체, 경찰청 등과 협업해 위기 상황을 사전에 예방할 수 있는 통합 안전지원 체계를 강화하고, 돌봄상담센터를 통한 1:1 맞춤형 상담 서비스도 병행 제공할 방침이다.





AD

전철 경기도 평화기반조성과장은 "북한이탈주민이 지역사회의 일원으로 자리매김하고 공존할 수 있도록 다각적인 지원책을 마련했다"며 "지역 내 민간단체들의 적극적인 참여를 이끌고 현장의 목소리를 반영한 실효성 있는 정책을 지속적으로 마련해 나가겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>