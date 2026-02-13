조현, 코리아소사이어티 대표단 만나 한미동맹 발전 의견 교환

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코리아소사이어티, 내년 설립 70주년

조현 외교부 장관이 코리아소사이어티 대표단과 만나 한미동맹 발전과 양국 협력 강화 방안에 대해 의견을 교환했다. 코리아소사이어티는 6·25전쟁 당시 미8군 사령관을 지낸 제임스 밴 플리트 장군의 제안으로 1957년 설립된 비영리단체다.

13일 외교부에 따르면 조 장관은 전날 캐슬린 스티븐스 이사장 및 에이브러햄 김 회장 등이 대표과 만찬 면담을 갖았다. 조 장관은 "내년에 설립 70주년을 맞는 코리아소사이어티가 그동안 한국 및 한미관계에 대한 미국 내 이해 증진에 기여해왔다"고 평가했다.

조 장관은 한미 정상 간 합의 내용이 담긴 조인트 팩트시트(공동 설명자료·JFS)가 급변하는 국제정세 속에서 양국의 국익과 공동 번영을 극대화하기 위한 미래 청사진을 제시했다고 말했다. 또한 조인트 팩트시트 합의 중 원자력, 핵추진잠수함, 조선 등 핵심 분야 협력의 신속한 이행을 위한 미국 내 우호적 여건 조성을 할 수 있도록 코리아소사이어티가 적극적인 역할을 해줄 것을 당부했다.

이에 코리아소사이어티 대표단은 "한미동맹의 중요성에 대해 미국 내 폭넓은 공감대가 있다"고 했다. 또 최근 한국 문화에 대한 미국 내 높은 관심이 정치, 경제 등 다방면에서의 양국 협력 발전에 기여할 것이라고 했다.





대표단은 코리아소사이어티가 올해 신임 회장 취임과 내년 설립 70주년을 계기로 한미 상호 이해와 협력을 더욱 증진하고, 양국을 연결하는 가교로서의 역할을 적극 수행해 나가겠다고 강조했다.





이한나 기자 im21na@asiae.co.kr

