부산에 국내 첫 조각투자 전담 거래소 생긴다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금융위, 조각투자 장외거래소 예비인가



부산시, 유통전담 'KDX 컨소시엄' 유치

부산에 국내 최초 조각투자 유통 전담 거래소가 들어선다. 조각투자란 비싼 자산을 여러사람이 조각내듯 지분으로 나눠 투자하는 방식이다.

부산시(시장 박형준)는 금융위원회의 '조각투자 장외거래소' 예비인가 결과에 따라 조각투자 유통을 전담하는 'KDX 컨소시엄'을 부산에 유치했다고 13일 알렸다.

이번 예비인가는 금융위원회가 조각투자 증권의 원활한 유통과 투자자 보호 강화를 위해 새롭게 도입한 제도에 따른 것이다. 금융위원회는 이날 정례회의에서 한국거래소(KRX)와 코스콤을 중심으로 구성된 'KDX 컨소시엄'에 대해 예비인가 승인을 의결했다.

KDX 컨소시엄에는 국내 24개 증권사를 비롯해 조각투자 사업자, 핀테크·블록체인·IT 보안 기업 등 40여개 기관이 참여한다. 자본금 900억원 이상의 재무 기반을 갖췄으며 전국 최고 수준의 거래 인프라 구축 역량을 보유하고 있다는 평가다. 특히 BNK투자증권과 BNK부산은행 등 부산 소재 금융·디지털 기업들도 참여해 지역 연계성이 높다.

시는 전국 유일의 부산 블록체인 규제자유특구를 운영하며 디지털 신분증, 디지털 바우처, 부동산 조각투자 등 실증사업을 추진해 왔다. 컨소시엄은 조각투자 거래소 본사를 부산에 설립하고 핵심 전산시스템도 연내 구축할 계획이다. 이에 따라 기획·기술개발·마케팅 등 전문 인력 유입과 지역경제 파급효과도 기대된다.

조각투자 증권은 부동산, 저작권, 미술품 등 실물자산을 디지털 증권 형태로 발행·유통하는 금융상품이다. 부산은 선박·항만·자동차·기계·관광·문화 등 지역 특화 산업과 연계한 상품 발행이 가능해지면서 자본시장 혁신과 산업 성장 기반 확대가 예상된다.





AD

박형준 부산시장은 "이번 거래소 유치는 부산이 블록체인 특구 도시로서 디지털 금융 생태계를 꾸준히 조성해 온 결과"라며 "토큰증권과 디지털 금융 산업이 부산에 안정적으로 정착할 수 있도록 관계기관과 협력을 강화하겠다"고 힘줬다.

조각투자 발행 및 유통 중개업 개요.

AD





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>