부산힘찬병원 문남훈 의무원장, 대한정형외과학회 부울경 학술회서 '고관절 골절' 경험 공유

고령 환자 중심 수술 전략 발표… “치료 목표는 다시 걷는 삶”

부산힘찬병원 문남훈 의무원장이 부산힘찬병원과 인제대학교 해운대백병원이 공동 주관한 대한정형외과학회 부울경지회 제373차 월례학술회에서 연자로 나서 고관절 골절 불유합의 수술적 치료에 대한 임상 경험을 발표했다.

이 학술회는 부산·울산·경남 지역 정형외과 전문의들이 모여 최신 치료 동향과 임상 사례를 공유하는 정례 학술 교류의 장으로 마련됐다.

문 원장은 이날 'Intertrochanteric fracture Nonunion(대퇴골 전자간 골절 불유합의 수술적 치료)'을 주제로 발표를 진행했다.

고관절 전자간 골절은 고령 인구에서 흔히 발생하는 손상으로, 적절한 치료 이후에도 뼈가 붙지 않는 '불유합'으로 이어질 경우 보행 능력 저하와 일상 회복 지연 등 심각한 후유증을 남길 수 있다. 문 원장은 실제 임상 사례를 바탕으로 불유합의 주요 원인과 재수술 전략, 환자의 전신 상태를 고려한 의사결정 과정을 설명했다. 단순한 수술 기법 소개를 넘어 고령 환자의 기능 회복과 삶의 질을 중심에 둔 치료 접근의 중요성을 강조했다.

특히 고관절은 체중을 지탱하는 핵심 관절인 만큼 치료 결과가 환자의 독립적인 일상 유지와 직결된다. 문 원장은 수술 방법 선택 시 골질 상태, 동반 질환, 기존 고정물의 안정성 등 다양한 요소를 종합적으로 고려해야 한다고 설명하며, 고관절 분야에서 축적한 임상 지견을 공유했다.

이번 발표는 특정 기관의 성과를 부각하기보다 지역 의료 현장에서 축적된 경험을 나누는 데 초점이 맞춰졌다. 고령 환자가 증가하는 지역적 특성을 고려할 때, 고관절 골절 및 합병증에 대한 체계적 대응은 지역 의료계가 함께 고민해야 할 과제로 꼽힌다.

문남훈 의무원장은 "고관절 골절은 단순한 뼈 손상이 아니라 환자의 삶의 균형이 흔들리는 사건"이라며 "수술 자체보다 중요한 것은 이후 환자가 다시 걷고 스스로 일상을 이어갈 수 있도록 돕는 과정"이라고 말했다. 이어 "지역 의료진과의 학술 교류를 통해 치료 경험을 공유하는 일 또한 결국 환자에게 돌아가는 과정"이라고 덧붙였다.





고령화가 가속되는 지역 사회에서 고관절 치료의 방향성을 다시 짚어본 이번 발표를 계기로, 부산힘찬병원은 앞으로도 학술 활동과 임상 현장을 잇는 노력을 이어가며 지역 환자들이 보다 안전하고 균형 잡힌 치료를 받을 수 있는 기반을 강화해 나갈 계획이다.

부산힘찬병원 문남훈 의무원장.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

