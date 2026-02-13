"무거운 교과서·폐기물, 교육청이 싹~"…완도, 교무실 '군살 빼기'

학교업무경감 지원 사업 본격화

이철영 교육장 "교육환경 안전망 구축"

완도교육지원청이 학교 현장의 고질적인 행정업무 부담을 덜어내고, 교사들이 오직 교육 활동에만 전념할 수 있는 환경 조성에 팔을 걷어붙였다.

완도교육지원청은 학교 현장의 행정업무를 대폭 경감하기 위한 '2026년 학교업무경감 지원 사업'을 본격적으로 추진한다고 13일 밝혔다.

완도교육지원청 전경

AD

이번 사업은 완도교육지원청 학교종합지원센터가 컨트롤타워가 되어, 교직원들의 업무 피로도가 높고 전문적인 관리가 필요한 영역을 직접 챙기는 '현장 밀착형' 시스템으로 운영된다.

우선 신학기마다 교사들을 괴롭히던 '교과서 전쟁'을 교육청이 직접 해결한다. 방대한 양의 교과서 수령부터 학급별 배부까지 교육청이 지원해 교직원의 육체적 노동 부담을 줄이고, 학기 초 업무 과부하를 해소한다는 방침이다.

또 과학실과 미술실 등 손이 많이 가는 특별교실의 노후 비품 정리와 환경 정비를 지원, 학생들이 쾌적하고 안전한 공간에서 학습할 수 있도록 돕는다.

학교 자체적으로 처리하기 까다로운 대형 폐기물 및 교육용 폐기물도 교육청이 일괄 수거·처리한다. 이를 통해 학교의 예산 절감은 물론 환경 개선 효과까지 거둘 것으로 기대된다.

아울러 학교 내 CCTV 점검 및 관리 업무도 교육청이 맡아 학교 보안의 사각지대를 없애는 등 안전한 교육환경 조성에 힘을 보탠다.

이철영 교육장은 "이번 사업의 핵심은 학교가 행정기관이 아닌 '가르치고 배우는 곳'이라는 본연의 기능을 회복하는 데 있다"며 "앞으로도 현장의 목소리를 경청해 학교가 피부로 체감할 수 있는 실무적인 지원을 지속해서 확대해 나가겠다"고 강조했다.





AD

완도교육지원청은 향후에도 학교 현장의 요구사항을 수시로 파악해 맞춤형 지원 서비스를 강화할 계획이다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>