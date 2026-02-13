"지금까지 충주맨이었습니다"…김선태 주무관, 마지막 영상 업로드

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'충주맨' 김선태 사직서 제출

유튜브서 마지막 인사

"앞으로도 많이 사랑해달라"

충북 충주시 공식 유튜브 채널을 운영해 온 '충주맨' 김선태 주무관이 작별 인사를 전했다.

충북 충주시 공식 유튜브 채널을 운영해 온 '충주맨' 김선태 주무관이 공직을 떠나기로 했다. 충주시 유튜브

김 주무관은 13일 오후 충주시 공식 유튜브에 올린 영상을 통해 "공직에 들어온 지 10년, 충주맨으로 살아온 지 7년의 시간을 뒤로하고 이제 작별 인사를 드리려고 한다"고 했다.

그는 "많이 부족한 제가 운 좋게도 작은 성공을 거뒀던 거는 구독자 여러분의 성원 덕분이었던 것 같다"며 "아울러 응원해주신 충주 시민과 항상 배려해주셨던 충주시청 동료 여러분께도 감사의 말씀드린다"고 말했다.

이어 "여러분과 함께 했던 7년의 시간은 제 인생에서 가장 행복했던 시간이었다"며 "앞으로 충주시를 많이 사랑해주시기 바란다"고 했다.

충주시에 따르면 김 주무관은 전날 시청 인사 부서에 사직서를 제출한 뒤 장기휴가에 들어갔다. 시 관계자는 연합뉴스에 "아직 사직서가 수리된 것은 아니다"며 "본인이 사직 의사를 밝힌 만큼 절차에 따라 처리할 예정"이라고 말했다.

김 주무관은 사직과 관련 "목표가 100만 구독자 달성이었는데 거의 목표를 이뤘다고 생각한다. 새로운 도전을 하고 싶은 마음에 사직서를 제출하게 됐다"며 "정해진 것은 없지만 충주에서 계속 거주하면서 방송이나 유튜브 쪽에서 새로운 도전을 해보고 싶다. 아무래도 새로운 도전을 하려면 공직에서는 불가능하다고 판단했다"고 설명했다.

김 주무관이 콘텐츠 제작과 운영을 맡은 충주시 유튜브는 국내 지방자치단체 가운데 가장 많은 97만명 이상의 구독자를 보유하고 있다. 짧은 분량의 기획과 B급 감성, 기발한 편집 방식으로 인기를 얻었다.

충주시 유튜브 사례를 계기로 공공기관 홍보 방식에도 변화가 나타났다는 평가가 나온다. 김 주무관은 이러한 성과를 인정받아 2016년 10월 9급으로 입직한 지 7년여 만에 팀장 보직이 가능한 6급으로 특별 승진했다.





한편 김 주무관은 지난해 MBC 예능프로그램 '복면가왕'에서 "연봉 2배를 주겠다는 이직 제안을 받은 적도 있다"고 밝혔다. 다만 "이직할 생각은 안 했다. 내 캐릭터는 충주시의 충주맨이기 때문에 충주에서 벗어난다면 충주에 도움이 안 될 것 같아서 나갈 생각은 아직 없다"고 말했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

