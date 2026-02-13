장석환 총장 “졸업생은 이제 학생 아닌 ‘시대의 주체’…도전·연대 강조”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대진대, 학위수여식 개최

1400여 명 ‘새로운 출발’

대진대학교(총장 장석환)는 지난 12일 교내 체육관에서 2025학년도 전기 학위수여식을 열고 학부·대학원 졸업생 1400여 명의 새로운 출발을 축하했다.

대진대학교(총장 장석환)가 지난 12일 교내 체육관에서 2025학년도 전기 학위수여식을 열고 있다. 대진대학교 제공

이번 학위수여식에는 졸업생과 학부모, 교직원, 내외 귀빈이 함께해 캠퍼스를 가득 채운 가운데, 학부 1300명과 대학원 100명 내외에 대한 학사·석사·박사 학위가 수여됐다.

이날 행사는 학생성공처장의 개회사를 시작으로 국민의례, 학사보고, 학사·석사·박사 학위수여, 설립자상·이사장상·총장상·총동문회장상 등 상장 수여가 이어졌으며, 이사장·총동문회장·총장 축사와 학부 수석 졸업생 답사, 교가 제창, 연기예술학과의 축하 공연 순으로 진행됐다. 1부 공식 행사 이후에는 체육관 내·외부에 마련된 단과대학별 포토존에서 학과별 단체 사진 촬영과 학위증·상장 수여가 이어지며 '캠퍼스의 마지막 순간'을 기념하는 시간이 마련됐다.

장석환 총장은 축사에서 "졸업은 끝이 아니라, 스스로의 이름으로 세상에 서는 첫 번째 선언"이라며 "여러분은 이제 '학생'이 아니라 '시대의 주체'로 세상 앞에 나선다"고 졸업생들을 격려했다. 이어 급변하는 기술 환경 속에서도 학업을 이수해 온 졸업생들의 노력을 언급하며 "여러분이 쌓은 것은 단순한 학점이 아니라 인내와 성찰, 그리고 가능성의 축적"이라고 평가했다.

또한 그는 "미래는 준비된 사람에게 오는 것이 아니라, 준비하면서 도전하는 사람에게 열린다"며 "실패를 두려워하지 말라, 실패는 능력의 부족이 아니라 도전의 증거"라고 강조했다. 이어 "AI 시대는 빠르지만 인간의 품격은 천천히 만들어진다"며 "빠른 사람이 아니라 깊은 사람, 성공한 사람이 아니라 의미 있는 사람, 두려움보다 꿈이 큰 사람이 되기를 바란다"고 당부했다.

문광욱 총동문회장은 축사에서 "오늘 여러분은 '학생'이라는 이름을 내려놓고 '대진대학교 동문'이라는 새로운 이름을 얻게 됐다"며 "이는 단순한 호칭이 아니라 서로를 연결하는 든든한 울타리이자 평생 이어질 인연"이라고 동문 공동체의 의미를 강조했다.

이어 "세상은 빠르게 변하지만, 대진대학교에서 배운 지식과 가치, 그리고 스스로의 가능성을 믿는다면 어떤 환경에서도 자신만의 길을 만들어 갈 수 있을 것"이라며 "총동문회는 언제나 여러분의 든든한 버팀목이 되겠다"고 말했다.

대진대학교는 올해 학위수여식에 '학생성공에 가치를 더하는 교육, 미래를 선도하는 창의융합인재 양성'이라는 비전을 반영해, 학위수여와 더불어 졸업생·교수·재학생이 함께 어우러지는 포토존 운영, 학위증 현장 수여 등 참여형 프로그램을 강화했다. 체육관 내부 8개 포토존과 로비·대운동장 등에 설치된 자율 포토존은 졸업생과 가족들이 추억을 남기는 공간으로 활용됐다.

장석환 총장은 "여러분의 도전과 성장이 곧 대진대학교의 자랑이자, 우리 사회가 앞으로 나아가는 힘이 될 것"이라며 "총장으로서 여러분이 자랑스러운 대진대학교 동문으로 기억할 수 있도록 학교 발전을 위해 최선을 다하고, 언제나 든든한 버팀목이 되겠다"고 밝혔다.





대진대학교는 경기 북부 지역을 대표하는 사학으로서, 앞으로도 학생성공을 중심에 둔 교육혁신과 현장 밀착형 진로·취창업 지원을 통해 졸업생들이 각자의 자리에서 '의미 있는 사람'으로 성장할 수 있도록 지원을 이어갈 계획이다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

