춘천시, ‘전국 1호 은퇴자마을’ 정조준…특별법 통과로 사업 본격화

육동한 춘천시장, 전국 1호 모델 방향 밝혀

의료·주거·돌봄 결합 '춘천형 웰에이징 타운' 구상

공공 중심 단계적 추진…국토부 시범사업 선제 대응

TF 운영·기본계획 착수 본격 실행 단계 돌입

강원도 춘천시(시장 육동한)가 국회 본회의 특별법 통과를 계기로 은퇴자마을 조성사업을 본격화한다.

육동한 춘천시장이 13일 시청 브리핑룸에서 언론브리핑을 열고 전날 국회 본회의에서 '은퇴자마을 조성 및 운영에 관한 특별법'이 최종 통과된 데 따른 춘천시의 전국 1호 모델 추진 방향을 밝히고 있다. 춘천시 제공

AD

육동한 춘천시장은 13일 시청 브리핑룸에서 언론브리핑을 열고 전날 국회 본회의에서 '은퇴자마을 조성 및 운영에 관한 특별법'이 최종 통과된 데 따른 춘천시의 전국 1호 모델 추진 방향을 밝혔다.

춘천 은퇴자마을은 주거와 의료, 문화, 교육, 체육, 복지 기능을 갖춘 은퇴자 전용 주거복합단지를 조성하는 것이 핵심이다. 특히 도심에서 15~20분 이내, 대중교통 접근이 가능한 도심 근교형 저밀도 정주 공간을 조성하고 상시 의료 인력 배치와 스마트 헬스케어를 연계한 '춘천형 웰에이징 타운' 구현에 주안점을 맞췄다. 사업 규모는 약 50만㎡ 내외로 계획하고 있으며 구체적인 위치와 시설 구성은 기본계획 및 타당성 검토 용역을 통해 단계적으로 구체화한다. 사업 대상은 55세 이상 은퇴 세대다.

춘천 은퇴자마을의 핵심 경쟁력은 의료 인프라다. 강원대학교병원과 한림대학교춘천성심병원 등 두 개의 대학병원이 위치해 응급 상황에서도 30분 이내 의료 접근이 가능하다. 시는 의료기관과 공공기관, LH 등과의 협력을 통해 의료 연계 서비스와 고령친화 주거 모델을 구축하고 국토교통부 기본계획 반영과 국비 확보를 함께 추진한다.

수도권과의 1시간 생활권 접근성 역시 안정적인 정주 여건을 뒷받침한다. 실제로 2024년 춘천 전입 인구의 약 75%는 수도권 출신이다. GTX-B 노선 연장과 춘천~속초 고속화철도, 제2경춘국도, 서면대교 등이 완성되면 접근성은 한층 강화된다.

춘천시는 은퇴자마을 기본계획 수립을 위한 용역사 선정을 마치고 본격적으로 과업에 착수한다. 이번 용역을 통해 최적의 입지와 사업 규모를 신속히 도출하고 국토부 시범사업을 선정을 목표로 탄탄한 논리를 개발한다는 방침이다.

이와 관련, 시는 법 제정 이후를 염두에 두고 국토교통부 시범사업 선정을 선제적으로 준비해 왔다. 법안 발의 단계부터 국회와 국토교통부를 수차례 방문해 춘천이 은퇴자마을 조성을 위한 최적의 입지임을 설명하며 국가 정책과의 연계 가능성을 지속적으로 협의해 왔다. 특히 의료 인프라와 수도권 접근성, 행정 준비도 측면에서 경쟁력을 갖춘 도시라는 점을 강조해 왔다.

시는 내부 준비도 병행해 왔다. 지난해 7월 의료·복지·주택·도시계획 분야를 아우르는 은퇴자마을 조성 TF팀을 구성해 실무 검토에 착수했으며 춘천도시공사와의 협력 체계 구축은 물론 전문가 자문을 통한 다양한 의견을 반영, 단계적 로드맵도 세밀히 준비한 상태다.

육동한 춘천시장이 13일 시청 브리핑룸에서 언론브리핑을 열고 있다. 춘천시 제공

한편 춘천시는 2017년 이후 65세 이상 인구 비율이 20%를 넘으며 초고령사회에 진입했다. 현재 고령인구는 약 6만 4,000명으로 전체 인구의 22%를 차지한다. 반면 노인 주거복지시설은 2곳에 불과해 변화하는 수요에 충분히 대응하지 못하고 있다. 시는 기존 복지 중심 정책에서 나아가 은퇴 이후의 삶을 '고립이 아닌 연결, 돌봄이 아닌 자립'으로 전환하는 새로운 주거·생활 모델을 제시한다.

육동한 춘천시장은 "은퇴자마을은 특정 세대를 위한 정책이 아니라 중장년에게는 미래 준비이고, 청년 세대에게는 부담이 아닌 희망이 되는 구조"라며 "고령사회라는 현실을 회피하지 않고 가장 먼저 준비하는 도시, 가장 모범적인 해법을 제시하는 도시가 되겠다"고 말했다.





AD

이어 "이번 은퇴자마을 특별법 통과는 정부가 고령사회 문제를 단순한 복지 사안이 아닌 국가적 과제로 인식하고 제도적 해법을 마련했다는 점에서 의미가 크다"며 "국회에서도 춘천이 은퇴자마을의 적지라는 데 공감하며 신속하게 법안을 통과시켜 준 데에 깊은 감사의 뜻을 전한다"고 덧붙였다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>