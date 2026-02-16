본문 바로가기
팔도 미식부터 설빔 입은 스트레이 키즈까지…풍성한 설특집

이이슬기자

입력2026.02.16 07:00

③2026 설 연휴 예능 프로그램
한식의 깊은 맛…돌아온 질문들

팔도 미식부터 설빔 입은 스트레이 키즈까지…풍성한 설특집 스트레이 키즈. KBS 제공
설 연휴 안방극장은 인공지능(AI)으로 복원한 과거의 소리부터 글로벌 K팝 스타의 전통 체험, 전국 팔도의 미식 대결과 묵직한 사회적 담론 등 다양한 특집으로 채워진다. 전 세대의 취향을 반영한 파일럿 프로그램이 연휴를 수놓는다.


글로벌 아이돌 가수의 전통문화 체험기

KBS 2TV는 16일 오후 8시10분 글로벌 K팝 아티스트 스트레이 키즈(Stray Kids)가 단독 출연하는 설 특집 '설빔-Soul Beam'을 편성했다. 세계적인 인기를 구가하는 멤버들이 알 수 없는 힘으로 조선시대로 타임슬립해 명절 전통을 체험하는 판타지 리얼리티다. 멤버들은 한복을 차려입고 직접 떡국을 끓이는 한편, 투호와 제기차기 등 전통 놀이 대결을 펼치며 한국 명절의 의미를 되새긴다. 1990년대 대한민국을 풍미했던 전설의 예능 '가족오락관'의 시그니처 게임을 재구성해 부모 세대에게는 향수를, 젊은 세대에게는 신선한 즐거움을 선사한다.


프로그램은 녹화 전부터 열기가 뜨거웠다. KBS에 따르면 400명을 초청하는 공개 방청에 1명 이상의 신청자가 몰리며 25대1의 경쟁률을 기록했다. 다국적의 팬들은 드레스 코드인 '설빔'을 맞춰 입고 녹화에 참여했다. 방송 전부터 일본과 대만은, 러시아, 독립국가연합(CIS) 지역 판매를 확정 지었다.


팔도 특산물 대결부터 K푸드의 철학까지…MBC 미식 대장정

MBC는 16일 오후 8시10분 팔도강산의 특산물을 소개하는 '전국 1등'을 방송한다. 문세윤, 김대호, 박하선이 진행을 맡아 지역별 명물을 재치 있게 소개하며 명절의 흥을 돋운다. 심사는 블라인드 방식으로 진행되며 맛으로만 승부를 가린다. 평가단의 선택을 받은 단 하나의 지역만이 살아남는 치열한 맞대결이 관전 포인트다. 설 특집인 1회를 시작으로 23일 오후 9시 2회, 3월2일 오후 9시 3회를 연달아 방송한다.


팔도 미식부터 설빔 입은 스트레이 키즈까지…풍성한 설특집 '전국1등'. MBC 제공
팔도 미식부터 설빔 입은 스트레이 키즈까지…풍성한 설특집 '밥상의 발견'. MBC 제공

MBC 설 특집 3부작 '밥상의 발견'은 한식의 조리법을 넘어 그 속에 담긴 선조의 지혜와 철학을 심도 있게 조명한다. 지난 10일 1부 방송을 마친 데 이어 17일 두 번째 이야기를 선보인다. '집밥 마스터'라 불리는 배우 장근석이 진행을 맡고 사찰음식 명장 선재 스님과 셰프 윤남노, 파브리, 데이비드 리 등 요리 고수들이 출연해 깊이 있는 이야기를 나눈다.


2부의 주제는 자연과의 조화를 추구하는 사찰음식 문화다. 빌리의 츠키와 우주소녀의 다영 등 K팝 가수를 비롯해 곽재식 교수, 김용호 옹기장 등 다양한 분야의 전문가들이 참여해 한식의 식세계를 탐구한다. 이어 연휴가 지난 뒤인 24일 방송하는 3부에서는 신선한 수산물을 활용한 '자연주의 한식 밥상'을 주제로 대장정을 마무리한다.


시대의 원칙을 묻고 100년의 소리를 복원하다

18일 오후 8시10분에는 '손석희의 질문들' 시즌 4가 생방송으로 시청자를 찾아온다. MBC는 이번 네 번째 시즌의 주제를 '원칙으로 돌아가자'로 정하고 우리 사회가 마주한 주요 이슈를 깊이 있게 조명한다. 이날 첫 방송에서는 유시민 작가, 금태섭 변호사, 미디어학자 정준희가 출연해 '내란 재판과 정국의 흐름'이라는 주제로 날 선 토론을 펼친다.


이번 시즌에는 화제의 인물이 대거 출연한다. '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌 2' 우승자인 최강록 셰프와 프로게이머 페이커 이상혁 등이 출연해 각자의 분야에서 바라본 우리 사회의 원칙에 대해 의미 있는 질문을 던질 계획이다. 연휴의 끝자락에서 시청자들에게 사회적 담론을 제시하며 묵직한 울림을 선사한다.


EBS FM(104.5MHz)은 17일 오후 12시 인공지능(AI) 기술을 활용한 설 특집 'AI 스페셜 - 이화중선, 100년의 대화'를 방송한다. 이번 특집은 AI 기술로 복원한 조선 최고의 명창 이화중선의 목소리와 현대 소리꾼의 가상 대화를 통해 고인의 삶과 예술을 현재의 시점에서 재조명한다. 드라마 '정년이'를 통해 대중에게 널리 알려진 '추월만정'을 원곡자인 이화중선의 목소리로 직접 감상할 수 있다. 국악 아티스트 김준수와 김율희가 각각 1부와 2부 진행을 맡아 100년의 세월을 뛰어넘어 이화중선의 예술 세계를 입체적으로 풀어낸다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

