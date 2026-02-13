北 김여정 담화에…靑 "소통 통한 긴장완화와 신뢰회복 기대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김여정 "정동영 무인기 유감 표시 다행"

靑 "평화 해치는 행동 삼가야"

청와대가 정동영 통일부 장관의 '대북 무인기 침투 사건' 유감 표명을 두고 김여정 북한 노동당 부부장이 "다행으로 생각한다"고 화답한 것과 관련해 남북이 소통을 통해 신뢰를 회복하기를 바란다고 밝혔다.

연합뉴스

13일 청와대 관계자는 "남북 간 소중한 평화를 해치는 행동을 삼가야 한다"며 "남북이 상호 소통을 통해 긴장을 완화함으로써 신뢰를 회복하길 바란다"고 말했다.

조선중앙통신은 김 부부장이 이날 담화에서 "새해 벽두에 발생한 반공화국 무인기 침입 사건에 대해 한국 통일부 장관 정동영이 10일 공식적으로 유감을 표시한 것을 다행으로 생각한다"고 언급했다고 보도했다.





정 장관은 지난 10일 저녁 명동성당에서 열린 미사 축사에서 "이번에 일어난 무모한 무인기 침투와 관련해 북측에 대해 깊은 유감을 표한다"고 했다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

