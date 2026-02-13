HD현대중공업, 사내 협력사에 성과급 2000억원 지급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1인당 최대 1200만원…동종업계 최대 규모

HD현대중공업이 동종 업계 최대 수준의 성과급을 사내 협력사에 지급했다.

HD현대중공업 CI. 연합뉴스

HD현대중공업은 13일 사내 협력사 직원들에게 명절 귀향비 50만원을 포함해 1인당 최대 1200만원의 성과급을 지급했다고 밝혔다.

이번 성과급은 경영 성과를 협력사와 공유하고 원청과 협력사 간 보상 격차를 줄이기 위한 취지로 마련됐다. 올해 성과급 총지급 규모는 2000억원을 넘는다.

HD현대중공업은 업황 부진으로 실적 부담이 컸던 시기에도 협력사 직원들의 실질 소득을 높이고 처우 개선에 기여하기 위해 성과급 지원을 꾸준히 이어왔다고 설명했다.

특히 HD현대중공업은 업계에서 유일하게 사내 협력사 직원에게 명절 귀향비를 지급하고 식대를 무료로 지원하고 있다. 이와 함께 학자금 지원 등 다양한 복리후생 제도를 운영하며 협력사 근로 여건 개선에 나서고 있다.





HD현대중공업 관계자는 "협력사는 조선업 경쟁력을 함께 만들어가는 동반자"라며 "앞으로도 현장에서 체감할 수 있는 실질적인 상생 방안을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

