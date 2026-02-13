목포대, 제조 창업 허브 '우뚝'… 메이커스페이스 평가 'S등급'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'메이커스페이스 활성화 지원사업' 성과 입증

연간 이용 7천명·투자유치 40억…전국 '최우수'

국립목포대학교 창업혁신센터가 운영하는 'MNU메이커스페이스 전문랩'이 명실상부한 대한민국 최고의 제조 창업 지원 기관임을 입증했다.

국립목포대는 지난 12일 중소벤처기업부가 주관한 '2025 메이커스페이스 활성화 지원사업' 성과 평가에서 전국 최고 등급인 'S등급(최우수)'을 획득했다고 밝혔다.

목포대는 '2025 메이커스페이스 활성화 지원사업' 성과 평가에서 전국 최고 등급인 'S등급'을 획득했다. 목포대 제공

이번 평가는 전국 49개 운영 주관기관을 대상으로 프로그램 운영 실적, 창업 연계 성과, 이용자 만족도, 기업지원 우수사례 등을 종합적으로 심사했다. 목포대는 전 항목에서 높은 점수를 받며 제조 창업 지원의 최정상 기관으로 이름을 올렸다.

특히 MNU메이커스페이스는 단순한 창작 공간을 넘어 아이디어 발굴부터 제품화, 시장 진출까지 전 과정을 원스톱으로 지원하는 '제조 창업 허브'로서의 역할을 충실히 수행했다는 평가다.

실제 지난 1년간의 운영 성과가 이를 뒷받침한다. 목포대는 ▲연간 이용자 수 7,000명 돌파 ▲신규 창업 37개사 배출 ▲시제품 제작 2,000건 지원 등 괄목할 만한 양적 성장을 이뤘다. 질적 성과 또한 ▲투자유치 40억 원 ▲판로 지원 80건 ▲제품 상용화 50여 건 등을 달성하며 내실을 다졌다.

대학생과 지역 청년, 주민들의 혁신적인 아이디어를 비즈니스 모델로 고도화시킨 점도 주효했다. 센터가 구축한 체계적인 '제조창업 전주기 지원 프로그램'과 기업별 맞춤형 솔루션이 지역 창업 생태계에 실질적인 활력을 불어넣었다는 분석이다.

유영재 창업혁신센터장은 "이번 S등급 달성은 국립목포대가 전남 지역 제조 창업 생태계의 핵심 거점으로 인정받은 결과"라며 "앞으로도 스타트업들이 '데스밸리(Death Valley)'를 극복하고 지속 성장할 수 있도록 맞춤형 고도화 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.





한편 국립목포대 창업혁신센터는 향후 메이커 기반 창업 지원과 기업 맞춤형 성장 프로그램을 지속적으로 확대하고, 지역 산업과 연계된 제조창업 모델 고도화에 박차를 가할 계획이다.





