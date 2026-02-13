본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

‘대통령 이재명의 호위무사’ 백주선 변호사, 남양주시장 출마 선언

이종구기자

입력2026.02.13 13:45

시계아이콘01분 44초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

백주선 민주당 당대표 특보…10만 일자리 공약 제시
"K-컬처 박물관·게임테마파크·대학병원 유치 승부수"
"GTX 등 교통혁명으로 ‘출퇴근 30분 시대’ 개막"
종합대학 캠퍼스·디즈니랜드급 놀이동산 등 유치 공약

백주선 법무법인 대율 대표변호사가 13일 남양주시 다산동 법무법인 대율사무소에서 오는 6월 지방선거 남양주시장 출마를 공식 선언했다.

‘대통령 이재명의 호위무사’ 백주선 변호사, 남양주시장 출마 선언 백주선 법무법인 대율 대표변호사가 13일 남양주시 다산동 법무법인 대율사무소에서 오는 6월 지방선거 남양주시장 출마를 공식 선언하고 있다. 백주선 변호사 제공
AD

현직 더불어민주당 정청래 당대표의 특보인 백주선 출마예정자는 강력한 중앙 네트워크를 바탕으로 남양주를 '글로벌 넘버원 도시'로 도약시키겠다는 포부를 밝혔다.


백주선 출마예정자는 출마 선언을 통해 "이재명 정부의 국정 철학을 가장 잘 이해하고 실천할 수 있는 적임자는 바로 저 백주선"이라며, "남양주를 단순한 서울의 위성도시에 머물게 하지 않고, 자족 기능을 갖춘 세계적인 도시로 재탄생 시키겠다"고 의지를 표명했다.


특히, 백주선 출마예정자는 지난 제20대, 제21대 대선 캠프에서 이재명 대통령을 법률적으로 보좌하며 온갖 공격을 막아낸 '호위무사'로서의 이력을 강조했다. 그는 "대통령을 지킨 그 강단과 실력으로 이제는 남양주 시민의 삶을 지키겠다"며 "정청래 당대표와 이재명 대통령을 잇는 가교가 되어 남양주 발전에 필요한 예산과 정책을 확실히 끌어오겠다"고 자신했다.


이날 백주선 출마예정자는 '젊고 강한 백주선'을 슬로건으로 내세우며 6대 핵심 비전을 제시했다.


가장 눈길을 끄는 공약은 경제·일자리 혁명이다. 백주선 변호사는 "오징어게임, BTS 등 K-컬처의 위상에 걸맞은 '글로벌 게임 테마파크'와 '할리우드형 종합영화촬영소'를 남양주 동부권에 유치하겠다"고 발표했다. 이를 통해 연간 500만명의 외국인 관광객을 유치하고, 10만 개의 양질의 일자리를 창출하여 남양주의 곳간을 채우겠다는 구상이다.


시민들의 최대 불편 사항인 교통 문제에 대해서는 '출퇴근 30분 도시'를 약속했다. ▲청량리-덕소역 전철 구간 지하철화 ▲GTX 및 광역철도 중심 교통망 구축 ▲아파트-전철역 간 자율주행 무료 셔틀버스 도입 등 시민들의 서울 출퇴근길 고통을 획기적으로 줄이겠다고 공언했다.


의료복지 분야에서도 "인구 100만 도시에 걸맞은 ▲대학 종합병원을 반드시 유치해 '응급 공백 제로 도시'를 만들겠다"고 약속했으며, "응급·재활·노인 ▲의료망 체계를 구축해 남양주시 내에서 치료가 가능한 의료 기반을 확립하겠다"고 밝혔다.


일자리와 산업 분야에서는 ▲AI·로봇·첨단제조 중심 산업단지 3곳 조성 ▲글로벌 연구소·기업 유치 ▲약 10만 명 규모 고용 기반을 형성하는 자족형 산업도시 전환계획을 제시했다.


생활 인프라 분야에서는 신도시와 원도심을 포함해 ▲학교·병원·생활시설 우선 구축 원칙을 적용하고 ▲상업·문화시설과 교통 인프라를 동시에 조성하여 ▲10분 생활권 도시를 구현하겠다고 밝혔다.


교육·레저 분야에서도 ▲국내외 상위권 첨단기술 종합대학과 연구소를 유치하고, ▲평생교육·돌봄 인프라 확충 ▲북한강·산림 체류형 관광벨트 조성한다는 구상이다.


에너지 분야에서는 2030년 ▲전기차 전환율 50% 도시 추진 ▲에너지자립마을 1000개 조성 ▲전력망·ESS 기반 에너지자립 체계 구축 ▲미래형 친환경 도시로 전환하겠다고 밝혔다. 또한 ▲에너지고속도로와 슈퍼디지털그리드 기반 도시를 구축하여 남양주를 ▲수도권 동북부 에너지 거점 도시로 발전시키겠다는 전략도 포함했다. 궁극적으로 "시민들이 에너지를 통해 소득을 얻는 '에너지 소득공유 기본사회'를 실현하겠다"고 덧붙였다.


민주사회를위한변호사모임(민변) 민생경제위원장 출신으로 서민경제에 밝은 백주선 변호사는 "변호사로서 위기에 처한 시민과 기업의 회생을 도왔던 경험, 그리고 집권 여당의 정책 라인에서 쌓은 경험을 쏟아붓겠다"라며, "2030년, 남양주를 누구나 살고 싶어 하는 명품 100만 자족도시 특례시로 만드는 '젊고 유능한 시장'이 되겠다"고 밝혔다.


한편, 백주선 변호사는 중앙대학교 법학과를 졸업하고 현재 법무법인 대율의 대표변호사로, 을지로위원회 수석부위원장, 더불어민주당 당대표 특보, 정책위원회 부의장 등을 맡고 있으며, 중앙정치와 민생 현장에서 풍부한 입법 및 정책 경험을 쌓아 온 당내 정책통이자 전략가로 평가받고 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

또한 서울과학기술대학교 황우연 교수, 21대 대통령선거 이재명캠프 종합상황실 팀장 백명재 변호사, 강동섭 27년차 쇼호스트, 더불어민주당 이두선 전)남양주을 비서관, 미국변호사 류기황 변호사, 홈플러스 전국입점점주협의회 김병국 대표, (전)프로게이머 이성구 스피콜 대표 등과 함께 캠프를 구성하며 전문성과 다양성, 지역성 등 많은 부분에서 탄탄한 조직을 구축하게 되었다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
부동산AtoZ
  • 26.02.1311:00
    정부 발표 2시간 만에 한 단지서 신규매물 3건…갭투자 일시 허용에도 '관망'
    정부 발표 2시간 만에 한 단지서 신규매물 3건…갭투자 일시 허용에도 '관망'

    정부가 다주택자 양도세 중과 조치를 재시행하기로 최종 발표한 이후 시장에선 매물을 내놓겠다는 다주택자의 문의가 늘고 있다. 무주택자가 세입자 있는 다주택자 집을 사게 되면 전월세 계약 종료 때까지 '일시적 갭투자'가 가능하다. 다만 매물이 늘어나면 가격 하락이 예상되는 만큼 매수자들은 서두르지 않고 있다. 앞으로 매물이 더 풀릴 것이라는 전망이 우세하면서 관망하는 것이다. 서울 지역 아파트 값 증가율은 2주 연속

  • 26.02.1310:20
    "지금 아니면 이 가격에 못 사요" 사람들 몰리더니 '잠실 르엘' 보류지 완판
    "지금 아니면 이 가격에 못 사요" 사람들 몰리더니 '잠실 르엘' 보류지 완판

    잠실미성크로바 재건축 조합이 내놓은 서울 송파구 '잠실 르엘' 보류지 10가구가 유찰 없이 첫 입찰에서 전량 낙찰됐다. 감정평가금액보다 5%가량 높은 기준가를 책정했음에도 40여명이 입찰에 참여해 평균 4대 1의 경쟁률을 기록했다. 13일 롯데건설에 따르면 조합은 최고가 공개경쟁입찰 방식으로 전용면적 59㎡B 3가구와 74㎡B 7가구를 매각했다. 입찰 기준가는 59㎡가 29억800만~29억9200만원, 74㎡가 33억1800만~35억3300만원

  • 26.02.1211:20
    양천구 33평 24억 아파트 21억까지 떨어져…매물 풀리고 호가 하락
    양천구 33평 24억 아파트 21억까지 떨어져…매물 풀리고 호가 하락

    "인근 신축 아파트 33평(전용면적 84㎡)이 전에는 24억원에 호가가 형성됐어요. 그런데 양도세 중과 발표가 나오고 21억5000만원에 매물이 나왔고 이젠 21억원에라도 팔겠다고 하네요."(서울 양천구 신정동 A공인) 정부의 다주택자 양도세 중과 방침이 확정된 이후 시장에선 체감할 만큼 다주택자 매물이 풀리고 있다. 수억원씩 호가를 낮춰 내놓거나 세입자가 있어 당장 정리하기 어려운 경우엔 위로금 명목의 웃돈을 주고 매각하

  • 26.02.1211:00
    2월 주택사업자 경기 전망 대폭 개선…"수도권 중심 가격 상승 기대"
    2월 주택사업자 경기 전망 대폭 개선…"수도권 중심 가격 상승 기대"

    서울을 비롯한 수도권의 주택 매매 가격 상승세가 이어지면서 주택사업자들의 경기 전망이 큰 폭으로 개선됐다. 주택산업연구원은 주택사업자를 대상으로 설문조사한 결과, 2월 주택사업경기전망지수는 전월 대비 15.3포인트 상승한 95.8로 집계됐다고 12일 밝혔다. 수도권의 경우 11.9포인트 올라 107.3으로, 비수도권은 16.0포인트 상승한 93.3으로 전망됐다. 해당 지수가 기준선인 100을 넘으면 주택사업 경기가 좋아질 것으로

  • 26.02.1107:00
    "국가가 부동산 개발 판 깔았다"…1·29 대책에 업계 '새 사업 검토'
    "국가가 부동산 개발 판 깔았다"…1·29 대책에 업계 '새 사업 검토'

    정부의 1·29 도심 주택공급 대책에 부동산개발업계가 새 사업 검토로 들썩이고 있다. 정부가 용산국제업무지구 등 공공 유휴부지 10여곳과 노후청사 34개소 위치 및 착공 일정을 공개하자 인근 민간 유휴부지까지 개발 동력이 생길 것이라는 판단에서다. 지난해까지 악성 프로젝트파이낸싱(PF) 정리에 묶여 있던 업계가 올해를 기점으로 규모 검토와 사업성 분석에 나서고 있다는 게 현장 분위기다. "규모 검토 이미 시작…PF사태

기획
비대면진료의 미래
  • 26.02.0307:05
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:04
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:03
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:02
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:01
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기