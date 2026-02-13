▲건설대학원장 송하엽 ▲글로벌인적자원개발대학원장 겸 국제대학원장 권형일 ▲사회복지대학원장 겸 심리서비스대학원장 겸 행정대학원장 박치성 ▲커뮤니케이션대학원장 강진숙 ▲첨단광고PR대학원장 황장선 ▲법학전문대학원장 정홍식 ▲창업지원단장 이철진 ▲예술대학원장 겸 국악교육대학원장 정영한 ▲공학교육혁신부센터장 안상현 ▲오픈소스SW센터장 이찬근 ▲대학원교육부원장 이형순 ▲대학원연구부원장 김창완 ▲동물실험센터장 최창순 ▲산학협력단 서울캠퍼스부단장 겸 창업보육센터(서울)장 인정빈 ▲산학협력단 감사 박중열 ▲창업지원단부단장 최용석 ▲창업보육센터(다빈치)장 이상준 ▲RISE글로벌혁신센터장 우수한 ▲RISE산업혁신센터장 김민성 ▲RISE캠퍼스타운 지역혁신센터장 박상오 ▲연구윤리센터장 양승화 ▲미디어센터장 김정현 ▲부속농장장 김준모 ▲스포츠단장 박성제 ▲비서팀장 박병철 ▲인문대학 교학지원팀장 이규 ▲교무팀장 김현수 ▲연구지원팀장 이승주 ▲산학기획팀장 신재영 ▲경영지원팀장 겸 산학EHS팀장 나창훈 ▲산학감사팀장 이주호 ▲대학성과혁신센터장 박진 ▲인사팀장 조용익 ▲경영경제대학·첨단광고PR대학원 교학지원팀장 겸 가상융합대학 교육지원팀장 강성훈 ▲법학전문대학원 교학지원팀장 이상미 ▲교육혁신팀장 목기현 ▲연구관리팀(서울)장 장재일 ▲기획팀장 신중범 ▲입학정책팀장 하관용 ▲미래교육원·평생교육원·원격미래교육원 교육운영팀장 김태경 ▲생명공학대학 교학지원팀장 이창훈 ▲체육대학 교학지원팀장 이택형 ▲적십자간호대학·건강간호대학원 교학지원팀장 송수근
지금 뜨는 뉴스
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>