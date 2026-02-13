르노코리아, 설연휴 전국 전시장 이벤트… 3월 출고 필랑트 5000대 계약 돌파

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

그랑 콜레오스 구매 상담, 시승 고객 2026명 선물



출고 고객 100명 10만원 상당 정비쿠폰 추첨 지급

르노코리아가 설 연휴를 맞아 전국 전시장 방문 고객을 대상으로 다양한 프로모션을 진행한다.

르노코리아는 13일부터 19일까지 전국 전시장에서 '그랑 콜레오스' 구매 상담 또는 시승을 완료한 고객 가운데 2026명을 선정해 로장주 미니 패딩 가방 또는 미니 우산을 증정한다.

또 연휴 기간 중 계약 후 2월 내 출고한 고객 100명에게는 추첨을 통해 10만원 상당의 정비 쿠폰을 제공한다.

신규 E세그먼트 크로스오버 '르노 필랑트'는 전국 전시장에 전시차 입고를 마치고 누적 계약 5000대를 돌파했다. 이를 기념해 연휴 기간 필랑트 구매 상담 고객을 대상으로 필랑트 라미 만년필과 필랑트 골프공 세트를 각각 100개씩 추첨 제공한다.

르노 필랑트는 세단과 SUV의 장점을 결합한 모델로 일루미네이티드 시그니처 로장주 로고 디자인과 퍼스트 클래스 라운지 시트 기반의 실내 공간, 최고 출력 250마력의 하이브리드 E-Tech 파워트레인, AI 기반 첨단 커넥티비티 서비스 등을 갖췄다.

가격은 개별소비세 인하 및 친환경차 세제 혜택 적용 기준 4331만9000원부터이며 3월부터 고객 인도가 시작될 예정이다.

이와 함께 르노코리아는 2월 한달간 '봉주르 2026' 이벤트도 진행 중이다. 그랑 콜레오스 구매·시승·상담 고객을 대상으로 200만 원 상당의 여행 상품권(1명), 삼성 스팀 로봇청소기(3명), CGV 골드클래스 2인 바우처(20팀) 등을 추첨 제공한다. 2월 조건 기준 그랑 콜레오스의 최대 구매 혜택은 480만원이다.





자세한 내용은 전국 전시장과 고객센터를 통해 확인할 수 있다.

르노 성수에 전시된 르노 필랑트.

