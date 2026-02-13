부산부민병원, ‘부민건강교실’ 새해 첫 강좌 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘무릎 건강, 골든타임을 잡아라’ 주제



"퇴행성 관절염 예방·관리법 제시"

부산부민병원이 2026년 새해를 맞아 지역 주민과 함께하는 '부민건강교실'을 새롭게 시작한다. 첫 강좌는 오는 2월 19일 오후 3시 병원 본관 지하 2층 대강당에서 열린다.

이번 강의는 '무릎 건강, 골든타임을 잡아라'를 주제로 관절센터 허기성 과장이 강연에 나선다. 강의에서는 퇴행성 관절염의 원인과 진행 과정, 초기 증상에 대한 이해를 돕고 예방 및 관리 방법 등 실질적인 건강 정보를 제공할 예정이다.

퇴행성 관절염은 노화와 함께 발생 빈도가 높아지는 대표적인 관절 질환으로, 통증을 참고 지내다 치료 시기를 놓치는 사례가 적지 않다. 특히 무릎 통증은 일상생활 활동성을 크게 떨어뜨려 삶의 질에 직접적인 영향을 미치는 만큼 조기 진단과 적절한 치료 시점 파악이 중요하다는 것이 의료진의 설명이다.

허기성 과장은 "무릎 관절은 손상이 누적되기 전에 관리하는 것이 가장 중요하다"며 "강의를 통해 무릎 건강의 골든타임을 지키는 방법과 일상에서 실천할 수 있는 관리법을 공유하겠다"고 말했다.





부민건강교실은 부산부민병원이 매월 운영하는 지역사회 무료 건강강좌로, 누구나 참여할 수 있다. 올해도 다양한 진료 분야 전문 의료진이 참여해 시기별·질환별 맞춤 건강 정보를 제공할 계획이다. 자세한 일정은 병원 홈페이지에서 확인하면 된다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

