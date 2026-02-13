고흥군, 2026년 귀농·귀촌 행복 SNS 작가단 위촉

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10명의 작가 위촉…도시민 유입 홍보 역할 기대

전남 고흥군(군수 공영민)은 지난 12일 도시민 유치와 군정 홍보 강화를 위해 '2026년 귀농·귀촌 행복 SNS 작가단' 10명을 위촉하고 본격적인 활동에 들어갔다고 밝혔다.

이번에 위촉된 작가단은 고흥군에 거주하는 귀농·귀촌인 가운데 블로그 및 SNS 활용 능력 등을 종합적으로 평가해 선발됐다. 특히 30대부터 60대까지 다양한 연령층이 참여해 세대별 시각에서 고흥의 다채로운 매력을 소개할 것으로 기대된다.

작가단은 영농 체험 및 귀농 생활, 맞춤형 지원 정책 소개, 마을 행사 참여 후기 등 다양한 주제를 중심으로, 정착 과정에서 느낀 생생한 경험과 고흥의 일상을 전달할 예정이다.

군은 작가단 활동 활성화를 위해 콘텐츠 게시 실적에 따라 월 최대 15만 원의 원고료를 지급할 계획이다.

위촉식에 참석한 한 작가는 "직접 경험한 고흥에서의 삶을 진솔하게 전해 귀농·귀촌을 고민하는 분들에게 실질적인 도움이 되고 싶다"고 소감을 말했다.





군 인구정책실 관계자는 "작가단 활동이 예비 귀농·귀촌인들에게 든든한 길잡이가 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 고흥의 매력을 널리 알리고 도시민들의 안정적인 정착을 지원하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





