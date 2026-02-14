"신권 교환·환전하세요"…은행권, 설연휴 이동·탄력점포 운영

시중은행·지방은행, 고속도로·공항서 이동·탄력점포

입출금·신권 교환·환전 등 간단한 은행 업무 가능

주요 은행들이 설 연휴를 맞아 고속도로 휴게소와 공항 등에서 이동·탄력점포를 운영하며 귀성객과 여행객 지원에 나섰다. 이용객들은 이동점포를 통해 입·출금, 신권 교환, 환전 등 간단한 금융 업무를 현장에서 처리할 수 있다.

14일 금융권에 따르면 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행)은 설 연휴 기간 이동점포를 배치해 고객 편의를 돕는다.

KB국민은행은 경부고속도로 기흥휴게소(하행)에서 13~14일 오전 10시부터 오후 4시까지 탄력점포를 운영한다. 신권 교환을 지원하며, ATM 운영은 14일에만 집중 실시한다. 인천공항 제1·2터미널 환전소는 연중무휴 24시간 운영된다.

신한은행은 서해안고속도로 화성휴게소(하행)에서 13~14일 오전 10시~오후 4시에 이동점포를 운영한다. 김포공항은 오전 7시~오후 9시, 청주공항 출장소는 오전 6시~오후 9시 50분까지 환전 서비스를 제공한다. 강원랜드카지노 출장소(5층 VIP창구)에서도 오후 4시부터 다음 날 오전 4시까지 환전이 가능하다.

하나은행은 양재 만남의광장 휴게소(하행)에서 13~14일 오전 10시~오후 5시 ATM 운영 및 신권 교환 서비스를 제공한다. 인천공항 1·2터미널 환전소는 연중무휴로 오전 6시~오후 10시까지 문을 연다.

우리은행은 망향휴게소(하행)에서 13~14일 오전 10시~오후 5시 ATM과 신권 교환을 진행한다. 인천공항 환전소는 14~18일 오전 6시~오후 10시 운영하며, 특히 1터미널 4개소와 2터미널 2개소는 24시간 운영 체제를 유지한다.

NH농협은행은 중부고속도로 하남드림휴게소에서 13~14일 오전 10시~오후 4시 이동·탄력점포를 열어 ATM 및 신권 교환을 지원한다.

지방 거점 은행들도 이동·탄력점포 운영에 나섰다. iM뱅크는 춘천 방향 중앙고속도로 동명휴게소와 동대구역 광장 두 곳에서 13~14일 오전 10시~오후 3시 이동점포를 열고 ATM운영·신권 교환을 진행한다. 대구국제공항출장소에서는 14~18일 오전 5시~오후 9시30분 ATM·환전 업무를 볼 수 있다.

부산은행은 13~14일 오전 10시~오후 4시 진영휴게소(순천 방향)와 부산역 광장에서 신권 교환 업무를 진행한다. 경남은행도 13~14일 오전 9시~오후 4시 진영휴게소(부산방향)에서 ATM 운영·신권 교환이 가능한 이동점포를 운영한다.

광주은행은 백양사휴게소(하행)에서 13일 오전 9시~4시 신권교환 업무를 지원했고, 전북은행은 13~14일 오전 10시~16시 여산휴게소(하행)에서 ATM을 운영한다.

제주은행은 제주국제공항 1층 입국장·3층 출국장에 있는 환전소에서 오전 6시~오후 11시 환전업무를 수행한다.





AD

은행권 관계자는 "고객들이 설 연휴 동안 금융 이용에 불편함이 없도록 이동점포 배치를 완료했다"며 "각 점포별 운영 시간과 제공 서비스가 다를 수 있으니 방문 전 확인이 필요하다"고 당부했다.

5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행), 지방 거점 은행은 설 연휴 이동·탄력 점포를 운영해 입·출금, 신권 교환, 환전 등을 지원한다. 사진은 농협은행이 운영하는 이동점포 NH Wings.

AD





이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>