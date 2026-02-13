고창군 체류형 농업창업지원센터, 수확한 딸기로 따뜻한 나눔 실천

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고창군 체류형 농업창업지원센터가 공동 실습 하우스에서 재배한 딸기를 지난 12일 성내면 느티나무 장애인 거주 시설에 전달했다.

이번에 기부한 딸기는 8기 입교생들이 실습을 통해 정성껏 재배한 농산물로, 지역사회에 나눔으로 이어져 의미를 더했다.

체류형 농업창업지원센터는 예비 귀농·귀촌인의 안정적인 정착을 돕기 위해 총 30세대 규모의 체류 공간을 비롯해 교육관, 농기계 창고, 공동 실습 하우스, 저온저장고, 세대별 텃밭 등 다양한 교육·실습 시설을 갖추고 있다.

특히 사계절 작물 재배가 가능한 공동 실습 하우스에서는 방울토마토, 백향과, 딸기 등을 재배하고 있으며, 이곳에서 수확한 농산물은 관내 어려운 이웃들에게 기부하는 등 지역사회 나눔 활동으로 이어지고 있다.

이러한 현장 중심의 체계적인 교육은 높은 정착 성과로 이어지고 있다. 2025년도 체류형 농업창업지원센터에는 30세대가 입교해 이 중 20세대가 고창군에 정착을 결정하며 66%의 정착률을 기록했다. 이러한 성과를 바탕으로 오는 3월부터는 농업창업을 희망하는 예비 귀농·귀촌인을 대상으로 더욱 내실 있는 교육 프로그램을 운영할 계획이다.





오성동 고창군농업기술센터 소장은 "체류형 센터 입교생들이 재배한 농산물이 지역사회 따뜻한 나눔으로 이어져 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 현장 밀착형 실습과 교육을 강화해 귀농·귀촌인의 정착을 돕고, 지역과 함께하는 나눔 활동도 지속해 나가겠다"고 말했다.





