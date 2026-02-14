게임업계, 설 맞아 대규모 이벤트…아이온2·오딘 등 보상 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

설 연휴를 맞아 국내 주요 게임사들이 다양한 이벤트와 보상 콘텐츠를 선보이며 이용자 잡기에 나섰다. 엔씨소프트, 넥슨, 카카오게임즈, 스마일게이트 등은 출석 이벤트와 한정 아이템, 특별 던전 등을 통해 설날 시즌 이벤트를 진행한다.

엔씨소프트의 다중접속역할수행게임(MMORPG) '아이온2'는 11일부터 신규 원정 '무의 요람'을 공개하고 설날 특집 이벤트를 진행한다. 엔씨소프트 제공

14일 업계 등에 따르면 엔씨소프트의 다중접속역할수행게임(MMORPG) '아이온2'는 지난 11일 신규 원정 '무의 요람'을 공개하고 설날 특집 이벤트를 진행한다고 밝혔다. 다양한 아이템을 선물하는 출석부 이벤트 '빛나는 새해의 여정'과 '붉은 말의 축제'를 열고 새해 이벤트와 함께 발렌타인데이를 기념해 마을 NPC를 통해 공격력, 비행속도, 이동속도를 높여주는 각종 버프 아이템 제작 이벤트도 제공한다.

엔씨소프트의 '리니지 리마스터' 이용자는 오는 19일까지 특별 NPC를 통해 설 기념 한복 변신 아이템을 구매할 수 있다. 아울러 매일 오후 8시 마을에 등장하는 '복덩어리 유령'을 처치하면 다양한 성장 아이템을 제공하는 '병오년 연하장'을 획득 가능하다. 모바일 MMORPG '리니지M'은 오는 19일 정기점검 전까지 ▲설날 윷 ▲설날 방패연 ▲설날 복주머니 등을 강화해 각종 보상을 제작하거나 이벤트 컬렉션 효과를 받을 수 있다. 또 다른 모바일 MMORPG '리니지2M'은 오는 25일까지 '설렌타인 시즌 위크' 이벤트를 진행해 ▲게임 내 상점과 시즌 패스 보상에서 '설렌타인 초콜릿' ▲이벤트 1인 던전 '새해 복맞이 동산'에서 '설렌타인 찹쌀떡' 등을 각각 모아 '설렌타인 초콜릿 찹쌀떡'을 제작할 수 있다.

넥슨 방치형 RPG 메이플 키우기. 넥슨 제공

넥슨의 방치형 게임 '메이플 키우기'는 오는 18일까지 '설날 기념 핫타임' 이벤트를 연다. 핫타임 이벤트 페이지에서 '적용하기' 버튼을 누르면 경험치 획득량 100%, 메소 획득량 100% 부스터가 2시간 적용된다. 오는 25일까지는 몬스터를 사냥하고 게이지를 채워 '월묘의 절구' 스킬을 발동하는 이벤트를 진행한다. 월묘의 절구 스킬을 사용하면 주변 적들을 빠르게 처치하고 일정 시간 버프 효과를 얻는다.

카카오게임즈는 MMORPG '오딘: 발할라 라이징'에서 오는 25일까지 '전설의 무기 형상 소환권'을 인게임 상점에서 무료로 배포한다. 아울러 오는 16~18일 '설 연휴 푸시 이벤트'를 통해 게임에 접속한 이용자에게 '광명의 소환권'을 최대 66장 제공한다. 카카오게임즈가 국내 서비스 중인 PC 온라인 게임 PUBG: 배틀그라운드에서는 오는 22일까지 설 맞이 3행시 이벤트를 열고 참여자 중 추첨을 통해 지코인(G-Coin) 최대 1000개를 부여한다.

카카오게임즈의 슈트 액션 MMORPG '아레스: 라이즈 오브 가디언즈'는 오는 25일까지 설 맞이 출석부 이벤트를 연다. 임에 접속한 이용자는 '로얄 S등급 선택 소환권', '로얄 11회 선택 소환권', '퀀텀 코어' 등 각종 보상을 받을 수 있다. 크로스 플랫폼 MMORPG '아키에이지 워' 역시 오는 14~18일 기존 서버 이용자에게 설 연휴 기념 특별 선물로 '영웅 무기 환영 소환권', '신비한 직업·그로아·탈 것 소환권', '전설 및 영웅 위상의 파편' 등을 제공한다.





스마일게이트의 MMORPG '로드나인'은 13~22일 설날 정식 푸시 이벤트를 진행한다. 스마일게이트 제공

스마일게이트의 MMORPG '로드나인'은 13~22일 설날 정식 푸시 이벤트를 진행한다. 이용자들은 게임에 접속해 '우편'으로 풍성한 아이템을 수령할 수 있다. 출석 이벤트는 다음달 11일까지 열리며 이벤트 메뉴에서 설날 출석 이벤트를 클릭해 '소환 부스팅 상자' 등 다양한 성장 아이템을 받게 된다. 아울러 오는 24일까지 '골드 상점 및 상자 이벤트'를 실시해 종 소환권과 던전 충전권, '1단계 복주머니 선택상자' 등 구입 기회를 제공한다.





