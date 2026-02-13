'대전 0시 축제', 로고(EI)·티셔츠 전국 공모전 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3월 12일까지 접수, 1인 최대 3작품 응모 가능

사진=대전시 제공

AD

대전시가 올해 시민과 함께 만들어가는 축제를 구현하기 위해 '2026 대전 0시 축제 로고(EI) 디자인 공모전'과 '대전 상징 티셔츠 디자인 공모전'을 연다.

'2026 대전 0시 축제'로고(EI) 디자인 공모전은 대한민국 대표 여름 축제로 자리매김한 대전 0시 축제의 정체성을 담아낸 상징 디자인 발굴을 위해 마련됐다.

이번 공모는 누구나 참여 가능하며, 대전 0시 축제에 대한 이미지를 로고 형태로 자유롭게 표현하면 된다. 선정된 작품은 옥외광고·SNS 등 축제 홍보물 전반에 활용할 예정이다.

사진=대전시 제공

아울러, 대전 0시 축제를 비롯해 대전의 관광자원을 활용한 '대전 상징 티셔츠 디자인 공모전'도 함께 진행된다. 이번 공모의 목적은 지역 대표 관광명소 및 문화예술 콘텐츠, 도시 상징물 등을 소재로 한 티셔츠 디자인을 발굴하는 데에 있다.

우수작은 2026 대전 0시 축제 공식 행사 티셔츠로 제작·활용할 계획이다.

시는 전문적이고 공정한 심사를 거쳐 각 공모전별 대상·최우수상·우수상 4개 작품을 선정해 상금을 수여한다. 두 공모전 모두 디자인에 관심 있는 국민 누구나 참여할 수 있으며, 공모전별 1인 최대 3작품까지 응모할 수 있다.

공모전과 관련된 자세한 사항은 대전광역시 SNS 채널 및 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

박승원 문화예술관광국장은 "대전 0시 축제는 시민과 함께 만들 때 더욱 빛나는 축제"라며 "2026년 축제가 한 단계 도약하기 위해서는 시민 여러분의 관심과 참여가 무엇보다 중요하다"고 말했다.

이어 "지역경제에 활력을 불어넣고 도시브랜드 가치를 높이는 축제가 되도록 철저히 준비하겠다"고 덧붙였다.





AD

한편, 올해 대전 0시 축제는 오는 8월 7일부터 17일까지 11일간, 중앙로와 원도심 상권 일원에서 개최된다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>