영월군, 건설기계 대여 대금 체불 ‘제로’ 도전…전 직원 실무교육 실시

영월군, 지방계약 전문성 강화로

‘건설대금 체불 없는 청정 행정’ 구현

강원도 영월군(군수 최명서)은 지난 12일 군청 대회의실에서 전 직원을 대상으로 '건설기계 대여 대금 체불 재발 방지 교육'을 실시했다.

영월군(군수 최명서)이 지난 12일 군청 대회의실에서 전 직원을 대상으로 '건설기계 대여 대금 체불 재발 방지 교육'을 실시하고 있다. 영월군 제공

이번 교육은 최근 건설경기 침체로 발생할 수 있는 건설기계 대여 대금 및 하도급 대금 체불을 사전에 예방하고, 지방계약 제도에 대한 정확한 이해를 통해 행정의 전문성을 강화하기 위해 마련됐다.

이날 강의는 한국지방행정공제회 지방계약 컨설턴트이자 '아주 쉬운 계약실무'의 저자인 김종욱 강사가 맡아 현장 중심의 실무 노하우를 전달했다. 교육은 ▲지방계약 제도의 이해 ▲건설기계 대여 대금 체불 방지 대책 ▲하도급 관리 실무 등 실무 현장에서 즉시 활용 가능한 핵심 사례 위주로 진행됐다.





한은숙 세무회계과장은 "공공사업 현장에서 땀 흘려 일한 대가가 정당하게 지급되는 것은 행정이 지켜야 할 가장 기본적인 신뢰"라며, "이번 교육을 계기로 담당 공무원들이 계약 절차를 더욱 철저히 숙지해 건설기계 대여업자와 하도급자가 대금 체불로 어려움을 겪는 일이 없도록 관리·감독을 강화하겠다"고 밝혔다.





영월=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

