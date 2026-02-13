무신사 유즈드, 위탁 수수료 최대 9%로 인하

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기존 금액별 차등 수수료서 '일괄 15%'로

판매자 실질 정산 금액 상승 기대

무신사가 운영하는 패션 중고 거래 서비스 '무신사 유즈드(MUSINSA USED)'가 위탁판매 수수료를 인하한다고 13일 밝혔다.

무신사 유즈드는 오는 23일부터 기존에 상품 금액별로 다르게 적용되던 위탁판매 수수료를 일괄 15%로 조정 및 인하하는 수수료 개편안을 시행하기로 했다. 무신사 유즈드 판매자에게 명확한 수익 가이드를 제공하고, 실질적인 정산 금액을 높여 중고 패션 생태계를 활성화하기 위함이다.

무신사 유즈드 수수료 인하 안내. 무신사

특히 무신사는 수수료 인하와 함께 추가 할인 프로모션을 병행한다. 기본 인하된 15% 수수료에서 프로모션 혜택을 통해 3%의 할인을 적용하면 수수료율은 12%로 낮아진다. 여기에 현금 정산 대신 '무신사 머니 포인트 정산'을 선택하는 고객에게는 위탁판매 수수료를 3%P 더 할인해 9%를 적용한다.

5만원 상당의 상품을 판매할 경우, 기존에는 상품화 비용과 수수료를 포함해 약 2만2500원이 수수료로 부과됐다. 하지만 앞으로는 최대 1만1500원(무신사머니 정산 및 프로모션 적용 시) 수준으로 대폭 낮아진다. 결과적으로 판매자가 가져가는 실질 정산금은 기존 약 2만7500원에서 3만8500원으로 40%가량 늘어나는 셈이다.

특히 무신사는 상품의 가치를 높이는 상품화 비용을 기존 5000원에서 7000원으로 현실화하며 서비스 품질을 강화했다. 정밀 검수와 케어 등 공정 고도화를 통해 상품의 판매 경쟁력을 높이는 대신, 위탁수수료율을 파격적으로 낮춰 판매자가 최종적으로 부담하는 총비용은 오히려 대폭 감소하도록 설계했다.





무신사 관계자는 "이번 정책은 상품화 서비스의 질을 높여 판매 확률을 개선하는 동시에, 수수료율 인하를 통해 고객이 체감하는 정산액을 실질적으로 높이는 데 초점을 맞췄다"며 "앞으로도 편리한 위탁 프로세스와 합리적인 수익 구조를 바탕으로 누구나 쉽고 이득이 되는 중고 패션 거래를 경험하게 할 것"이라고 말했다.





