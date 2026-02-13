ASEIC, 인도네시아 자카르타에 '녹색혁신협력센터' 개소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

GBC 이어 '친환경·기후테크 허브' 역할 기대

아셈중소기업친환경혁신센터(ASEIC)는 지난 11일 인도네시아 자카르타에서 녹색혁신협력센터(GICC) 개소식을 개최했다고 13일 밝혔다.

이날 개소식에는 아리프 인도네시아 중소기업부 사무총장과 손민국 중소벤처기업부 사무관을 비롯해 양국 정부 관계자, 유관기관 및 기업 관계자들이 참석해 GICC의 출범을 축하했다.

지난 11일 인도네시아 자카르타에서 열린 '녹색혁신협력센터(GICC)' 개소식에서 참석자들이 기념 촬영을 하고 있다. 이노비즈협회

대한민국과 인도네시아, 아셈(ASEM) 회원국 간 녹색 협력을 상징하는 GICC는 2011년부터 한국 중소기업의 아세안 진출 거점 역할을 수행해 온 그린비즈니스센터(GBC)를 계승해 출범했다. GBC는 약 100여개 기업을 지원하며 1228만 달러의 투자 유치와 6709만 달러의 수출 성과를 달성하는 등 중소기업의 현지 안착을 적극 뒷받침해 왔다.

GICC는 친환경·기후테크 분야 기업이라면 누구나 쉽게 접근할 수 있는 개방형 플랫폼으로 운영된다. 이를 통해 단순한 사무 공간 제공을 넘어 기업 간 교류와 협업, 실질적인 비즈니스 기회를 창출하는 '기후테크 혁신의 글로벌 허브'로 도약한다는 계획이다.

특히 GICC는 인도네시아 중기부 및 각국 대사관과 인접한 최적의 입지인 메가꾸닝안 지역으로 이전해 현지 정부 및 유관기관과의 긴밀한 협력을 강화할 예정이다.





정광천 이노비즈협회 회장 겸 ASEIC 이사장은 개소식 환영사를 통해 "녹색 성장은 혼자가 아닌 연대를 통해 완성된다"며 "GICC가 ASEM과 ASEAN이 함께 지속 가능한 녹색 미래로 나아가는 실질적인 협력 거점이 되기를 기대한다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

