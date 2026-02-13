CJ ENM·메가커피, 5월 K팝 콘서트 공동 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

업무협약 체결…엔터 역량·전국 유통망 결합

소외계층 초청 등 '문화 격차 해소'에 방점

CJ ENM이 메가MGC커피 운영사 엠지씨글로벌과 손잡고 오는 5월 대규모 K팝 공연을 연다. 엔터테인먼트 기업의 콘텐츠 제작 능력과 전국 유통망을 가진 식음료 기업의 이례적인 협업이다.

CJ ENM은 12일 서울 마포구 상암동 CJ ENM 센터에서 엠지씨글로벌과 전략적 제휴를 위한 업무협약을 체결했다. 파트너십의 첫 목표는 '엠카운트다운X메가콘서트(가제)'다. CJ ENM의 공연 기획력에 전국 가맹점 4200여 곳을 보유한 메가커피의 접근성을 더해 시너지를 낸다는 구상이다. 단순한 상업 행사를 넘어, 문화 소외계층을 초청해 관람 장벽을 낮추는 등 사회적 가치 창출에 무게를 둔다.





윤상현 CJ ENM 대표는 "콘텐츠 역량과 오프라인 인프라의 결합"이라며 "문화 접근 기회가 제한적이었던 이들에게 새로운 K팝 경험을 선사하겠다"고 말했다. 김대영 엠지씨글로벌 회장은 "고객과 사회가 공감하는 다양한 문화 활동을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr

