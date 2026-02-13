대웅제약 스마트공장 방문한 금융위원장, 정책금융 역할 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"K-제약바이오의 글로벌 잠재력 확인"

대웅제약은 이억원 금융위원장이 13일 충북 오송 대웅제약 스마트공장을 방문해 제약바이오 산업 경쟁력과 정책금융 지원 방안을 논의했다고 13일 밝혔다.

대웅제약 이승하 본부장(왼쪽)이 이억원 금융위원장에게 오송 스마트 공장의 생산 공정을 설명하고 있다. 대웅제약

이번 방문은 정부가 추진 중인 '국민성장펀드'의 산업 현장 적용 가능성을 점검하기 위한 일정으로 마련됐다. 행사에는 산업은행과 IBK기업은행 등 금융권 관계자와 회사 경영진이 참석했다.

대웅제약은 글로벌 시장 진출을 겨냥해 생산 인프라에 누적 약 1조원을 투자해 왔다고 밝혔다. 또 매출의 약 15%를 연구개발에 재투자하며 바이오텍과의 오픈 이노베이션을 확대하고 있다고 설명했다.

방문단이 둘러본 오송 스마트공장은 공정 데이터를 자동으로 기록하는 시스템을 기반으로 운영된다. 회사는 품질 기준에서 벗어날 경우 공정이 자동 중단되는 구조를 적용해 데이터 무결성을 확보했다고 강조했다. 이러한 시스템이 미국 식품의약국(FDA)과 유럽의약품청(EMA) 등 글로벌 규제기관 요구 수준을 충족한다는 설명이다.

정부가 추진 중인 국민성장펀드는 첨단 전략산업 육성을 목표로 하는 민관 합동 정책금융 프로젝트다. 대웅제약은 정책 자금을 연구개발과 생산 인프라에 활용해 글로벌 시장 진출을 가속하겠다고 말했다.





이억원 금융위원장은 "스마트공장 현장에서 국내 제약바이오 산업의 잠재력을 확인했다"며 "정책금융이 혁신 기업의 투자로 이어질 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

