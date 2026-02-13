바디프랜드 "설 연휴에도 정상 운영합니다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주요 지역 58곳 지점 운영

바디프랜드가 설 연휴에 방문하는 고객들을 위해 정상 영업을 진행한다고 13일 밝혔다.

더현대 서울 바디프랜드 건강수명충전소에서 고객들이 헬스케어로봇을 체험하고 있다. 바디프랜드

AD

바디프랜드는 전국 모든 직영 라운지와 백화점 라운지를 정상 영업하고 설 당일(17일)에도 서울 도곡, 경기 분당정자, 인천 송도, 부산 해운대 등을 포함한 주요 지역 58곳의 지점을 운영한다.

이번 연휴에는 7개의 팝업하우스 '건강수명충전소'도 동시 운영된다. 더현대 서울, 롯데백화점 인천점과 부산본점, 스타필드시티 부천, 갤러리아 진주점 등 전국의 주요 백화점과 몰에 마련된다. 최근 출시된 메디컬 팬텀로보, 다빈치 AI, 팔콘 2026은 물론 퀀텀 뷰티캡슐, 에덴로보 등 다양한 헬스케어 로봇이 전시돼 있어 어떤 연령대의 가족 구성원이 와도 무료로 체험할 수 있다.

특히 신제품을 포함해 주요 헬스케어 로봇을 렌털 또는 구매하는 고객에게는 설 프로모션인 '선물의 정석' 혜택이 제공된다. 프로모션 기본 할인과 선납금 할인, 제휴카드 할인 등을 적용하면 최대 252만원 상당의 역대급 혜택을 받을 수 있다. 일부 제품에 한해 구매 후기를 남기는 고객에게는 적외선 온열기를 증정한다.





AD

바디프랜드 관계자는 "가족의 건강을 기원하고 마음을 전하는 설을 맞아 다양한 혜택과 함께 체험 공간을 더 많이 마련했다"며 "연휴에 가족들과 바디프랜드 라운지와 건강수명충전소에 방문해 헬스케어 로봇과 함께 힐링도 하고 충전하는 시간을 보내시기를 바란다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>