"광명시 랜드마크될 것"…국립소방박물관 준공 앞두고 현장 간담회

연내 개관 목표…협력 방안 논의

"복합문화공간으로서 완성도 높일것"

소방청은 오는 20일 국립소방박물관 건축물 준공을 앞두고 12일 현장 간담회를 개최했다.

이날 간담회에는 김승룡 소방청장 직무대행과 임오경 국회의원, 박승원 광명시장 그리고 주요 관계자들이 참석해 막바지 건축 공사 현황을 점검하고, 연내 성공적인 개관을 위한 운영 준비 계획과 지역 상생 협력 방안을 논의했다.

경기도 광명시 광명동 일원에 건립된 국립소방박물관은 총사업비 461억원(국비 431억, 지방비 30억)을 투입해 부지면적 1만4049㎡, 연면적 4772㎡, 지상 3층 규모로 조성됐다. 소방의 역사와 기록을 보존·전시하는 동시에 재난 극복의 경험과 교훈을 공유하는 공간으로 구성될 예정이다.

소방청은 건축 공사를 마무리한 뒤 다음 달부터 내부 전시물 설치에 착수하고, 이후 시범 운영을 거쳐 연내 정식 개관할 계획이다. 현재는 개관 준비단을 중심으로 유물 확보, 전시 콘텐츠 개발, 교육·체험 프로그램 마련 등 실질적인 개관 준비를 진행하고 있다.

참석자들은 박물관이 단순한 전시 시설을 넘어 교육·체험·문화 기능이 결합된 복합문화공간으로 자리매김해 국민 안전의식 향상은 물론 지역경제 활성화에도 기여하는 새로운 명소가 될 수 있도록 협력을 강화하기로 뜻을 모았다.

임 의원은 "국립소방박물관은 국민 안전의 상징이자 광명시의 새로운 랜드마크가 될 것"이라며 "가족 단위 관람객과 청소년들의 발길이 이어져 지역 상권에 활력을 불어넣고, 광명이 국가 안전문화 관광의 거점으로 도약할 수 있도록 국회 차원에서도 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

김 직무대행은 "소방의 역사는 1426년 금화도감에서 시작해 올해로 600년을 맞는다"며 "국립소방박물관이 소방의 정체성과 생명 존중의 가치를 담은 상징적 공간이자, 지역과 상생하는 복합문화공간으로 자리 잡도록 마지막까지 완성도를 높이겠다"고 말했다.





소방청은 관계기관과 협력해 국립소방박물관을 국민에게 사랑받는 명품 박물관으로 조성하고, 안전문화 확산과 지역 발전을 동시에 이끄는 모범 사례로 만들어 나갈 방침이다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr

