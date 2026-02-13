용인 구갈희망누리도서관, 20년만에 새단장한다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

市, 7억원 들여 연말까지 리모델링

승강기 설치, 자료실·옥상층 개선

경기도 용인시는 개관 20주년을 맞은 기흥구 구갈동의 '구갈희망누리도서관'을 리모델링한다고 12일 밝혔다.

용인시가 7억원을 들여 리모델링에 나서는 '구갈희망누리도서관' 전경. 용인시 제공

2006년 문을 연 구갈희망누리도서관은 시설이 오래되고 편의시설이 부족해 이용 환경 개선 필요성이 제기돼 왔다.

시는 7억원을 들여 장애인 겸용 승강기를 설치하고, 2층 자료실과 옥상층을 개선해 쾌적한 독서 환경과 휴게 공간을 제공할 계획이다.

시는 다음 달 설계에 착수해 오는 8월 착공, 12월까지 공사를 마무리한다는 목표다. 설계에 주민 의견을 반영하기 위해 19일부터 28일까지 온라인과 오프라인 설문조사도 진행한다.





도서관 관계자는 "이번 리모델링은 단순한 시설 보수를 넘어 시민 누구나 편리하게 이용할 수 있는 개방형 복합문화공간을 조성하는 데 중점을 뒀다"고 말했다.





