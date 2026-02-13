하나카드, 유니온페이와 中·베트남·日 20% 즉시할인 프로모션

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

50달러 이상 결제 시

건당 10달러 할인

"UPI 최고수준 혜택"

하나카드는 유니온페이(UPI)수요가 높은 중국, 베트남, 일본을 대상으로 트래블로그 체크카드 즉시 할인 프로모션을 진행한다고 13일 밝혔다.

AD

이번 프로모션은 UPI 트래블로그 체크카드를 즉시할인 카드로 사전등록한 손님에게 제공된다. 하나페이 애플리케이션 이벤트 페이지에서 즉시할인 신청 후 카드등록을 하면 된다.

중국(본토 외 홍콩, 마카오 등은 제외)·베트남·일본 내 오프라인 가맹점에서 50달러 이상 결제 시 20% 즉시 할인이 제공된다. 할인 혜택은 건당 최대 10달러고, 기간 중 최대 3회까지 적용된다.

UPI 측은 하나카드와 진행하는 20% 즉시할인 프로모션은 국내 카드사와 진행한 프로모션 중 최고 수준의 할인율이라며, 고객은 향후 비슷한 수준의 할인 프로모션 혜택을 접하기는 쉽지 않을 수 있다고 설명했다.

중국에서는 알리페이, 위챗페이에 즉시할인 신청 카드를 등록한 후 QR 결제 시 동일한 즉시 할인 혜택을 받을 수 있으며, 결제수수료 3% 면제 혜택도 함께 제공된다.

일본에서는 20% 즉시 할인 외에도 현지 주요 가맹점 대상 추가 혜택이 제공된다. 특히 츠루하 드럭스토어, 빅카메라 등 쿠폰 제시 방식의 혜택은 20% 즉시 할인과 중복적용이 가능해 현지 쇼핑보다 높은 할인 효과를 누릴 수 있다.

프로모션은 오는 4월30일까지 진행될 예정이다.





AD

성영수 하나카드 대표이사는 "20% 즉시 할인 혜택은 중국, 베트남, 일본 여행을 계획 중인 손님들이 체감할 수 있는 실질적인 가치가 될 것"이라며 "트래블로그를 통해 축적된 데이터를 정밀 분석해 해외여행의 모든 순간에 최적화된 맞춤형 서비스를 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>