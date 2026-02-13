'한미 전략적 투자' 임시 추진체계 본격 가동한다

제1차 '한미 전략적 투자 MOU 이행위원회' 개최
한미 전략적 투자 임시 추진체계가 본격적으로 가동된다. 정부는 한미 관세합의의 차질 없는 이행을 위한 준비에 속도를 낼 방침이다.
산업통상부는 13일 제1차 '한미 전략적 투자 MOU 이행위원회'를 개최했다고 13일 밝혔다.
정부는 지난달 말 미국 트럼프 대통령의 관세 인상 SNS 이후, 미국 측에 '한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법' 입법 동향을 설명하고, 한미 관세 합의의 차질 없는 이행 의지를 다각적으로 강조했다. 또 특별법 통과 전이라도 후보 프로젝트를 검토할 수 있도록 지난 10일 대외경제장관회의를 통해 임시 추진체계를 마련했다. 이번 이행위원회는 임시 추진체계를 본격적으로 가동하는 첫 회의이다.
회의에서는 최근 한미 관세합의 이행 동향을 공유하고, 한미 전략적 투자 후보 프로젝트의 검토 방향과 향후 추진 절차를 논의했다. 참석자들은 대미 투자 프로젝트가 국익에 부합하게 추진되도록 각 부처 및 기관들이 긴밀히 협력해야 한다는 데 뜻을 같이했다.
지금 뜨는 뉴스
김정관 산업부 장관은 "향후 이행위원회를 통해 한미 관세 합의 이행을 차질 없이 준비해 우리 기업의 대미 통상 불확실성을 완화하는 데 기여하겠다"며 "한미 전략적 투자 MOU를 통해 진행될 모든 프로젝트는 국익을 최우선으로 하여 투명하고 엄정하게 검토해 나갈 것"이라고 말했다.
세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>