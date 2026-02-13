서울시, 지방공무원 3180명 채용계획 공고…사회적 약자 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2026년도 서울시 지방공무원 채용계획

서울시는 2026년도 서울시 지방공무원 3180명에 대한 채용계획을 확정·공고했다고 13일 밝혔다.

올해 신규 공무원은 ▲공개경쟁 2977명 ▲경력경쟁 203명이 채용될 예정으로 직급별로는 ▲7급 334명 ▲8급 240명 ▲9급 2585명 ▲연구사 21명이다. 모집 분야별로는 ▲행정직군 1903명 ▲기술직군 1256명 ▲연구·지도직군 21명이다.

특히 서울시는 청년실업난 속에서 어려움을 겪고 있는 사회적 약자층 청년들의 공직 진출을 적극 지원한다. 장애인·저소득층 대상 구분 모집 비율을 법정 의무 기준보다 상향하기로 했다.

사회적 약자의 구분 모집별 인원은 장애인 159명(전체 5%), 저소득층 259명(9급 공채 10%)이며 모두 법정의무 채용 비율 이상이다.

제1회 8·9급 공개경쟁 및 경력경쟁 임용시험(2797명) 응시원서는 다음달 23일~27일동안 지방자치단체 원서접수 홈페이지에서 접수할 수 있다. 필기시험은 오는 6월 20일에 실시하고, 필기시험 합격은 7월 23일, 최종 합격자는 9월 30일에 발표할 예정이다.





제2회 7급 공개경쟁 및 경력경쟁 임용시험(383명)은 6월 중 공고 예정이다.





