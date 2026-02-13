[클릭 e종목]"시프트업, 신작공백기로 목표가 ↓"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국투자증권이 시프트업에 대해 투자의견 매수를 유지하나 목표주가를 4만5000원으로 기존 대비 16.7% 하향했다고 13일 밝혔다.

AD

정호윤·황인준 한국투자증권 연구원은 "니케와 스텔라 블레이드가 매우 높은 실적 안정성을 보여주고 있으나 신작 출시가 내년부터 재개될 예정"이라며 "신착 출시 일정이 가시화하는 하반기 이후부터 관심을 가져도 늦지 않다"고 분석했다.

이들은 "니케와 스텔라 블레이드 모두 높은 매출 안정성을 보여주고 있고 스텔라 블레이드가 새로운 플랫폼으로 확장을 검토하고 있는 만큼 올해 실적은 비교적 안정적일 것"이라면서도 "올해는 어쩔 수 없는 신작 공백기가 될 전망"이라고 했다.

이어 "현재 개발 중인 프로젝트 스피릿은 지난해 11월 텐센트와 글로벌 퍼블리싱 계약을 맺었고 내년 출시를 목표로 개발 중이며 스텔라 블레이드의 후속작도 출시 예정 시점이 내년인 만큼 올해는 인내심을 가져야 한다"고 덧붙였다.





AD

이들 연구원은 "지난해 4분기 매출과 영업이익은 각각 641억원, 371억원으로 기대치를 밑돌았다"며 "시간이 흐르며 분기 판매량은 감소하고 있지만 여전히 PC와 플레이스테이션5(PC5) 두 플랫폼에서 꾸준한 판매를 보이고 있다"고 했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>