디벨론·현대 앞세운 HD건설기계, 몽골 광산 대형 수주 성과

통합법인 출범 1사 2브랜드 시너지 본격화

HD건설기계가 몽골에서 초대형 굴착기를 포함한 광산용 장비 대규모 수주에 성공했다. 연초 통합법인 출범 이후 강화된 영업 시너지를 바탕으로 초대형 건설장비 시장 공략에 속도를 내고 있다.

HD건설기계 100톤급 초대형 굴착기. HD건설기계 제공

HD건설기계는 13일 몽골 노천 광산에 총 63대의 광산용 건설장비를 공급한다고 밝혔다. 공급 물량은 디벨론(DEVELON) 브랜드 100톤급 초대형 굴착기 13대와 53~65톤급 대형 굴착기 4대, 광산용 트럭 24대, 현대(HYUNDAI) 브랜드 100톤급 초대형 굴착기 7대, 대형 휠로더 2대, 52톤급 대형 굴착기 7대로 구성됐다. 230억원 규모다.

이번에 수주한 100톤급 굴착기는 최대 굴착 높이가 14.3m에 달해 일반적인 4층 건물 높이에 해당한다. 해당 장비들은 세계 최대 구리 광산 중 하나로 꼽히는 오유 톨고이(Oyu Tolgoi) 광산을 비롯해 몽골 내 주요 노천 광산 개발 프로젝트에 투입될 예정이다.

이번 대규모 수주는 통합법인 체제에서 구축한 권역별 영업 전략이 브랜드 간 시너지로 이어진 결과라는 평가다. 개별 기업 단위로는 접근이 어려웠던 초대형 프로젝트를 1사 2브랜드 체제로 공략하며 경쟁력을 높였다는 분석이다.

디벨론(DEVELON)은 2024년 전략적 협력 관계를 맺은 통리(TONLY)의 덤프트럭을 공급 라인업에 포함시키며 초대형 굴착기와 트럭을 결합한 패키지 수주에 성공했다. 현대(HYUNDAI) 역시 기존 85톤급과 125톤급 장비에 더해 디벨론(DEVELON)의 100톤급 굴착기를 초대형 라인업으로 확보하면서 수주 기회를 확대했다.

초대형 굴착기는 장비 성능뿐 아니라 험준한 작업 환경에 즉각 대응할 수 있는 서비스 역량과 안정적인 부품 공급이 핵심 경쟁 요소로 꼽힌다. HD건설기계는 이번 수주를 계기로 장비 판매 수익성 확대는 물론, 추가 장비 수주와 함께 제품 가격의 최대 4배에 이르는 AM(After Market) 부문 매출 증가도 기대하고 있다.

몽골은 세계 최대 규모의 구리·금 광산이 밀집한 지역으로, 노천 광산 중심의 자원 개발과 정부 주도의 인프라 및 도시 건설 수요가 이어지며 초대형 건설장비의 핵심 시장으로 부상하고 있다.





HD건설기계 관계자는 "통합법인 출범 이후 1사 2브랜드 체제의 강점을 극대화한 영업 전략을 통해 대형화가 가속화되는 광산 시장에서 의미 있는 성과를 거뒀다"며 "개별 장비 공급을 넘어 현장의 요구를 반영한 토탈 솔루션 파트너로 자리매김해 나가겠다"고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

