신상진 성남시장, 3400분의 진심…50개동 8390명과 '소통 대장정'

이종구기자

입력2026.02.13 07:14

시, '새해 인사회' 마무리
3주간 50개동 34회 순회
건의사항 380건 접수

경기 성남시(시장 신상진)는 지난 1월 21일부터 2월 12일까지 약 3주간 시민과 직접 소통하며 시정 운영 방향을 공유한 '2026년 시민과의 새해 인사회'를 성황리에 마무리했다. 50개 동을 순회하며 34회에 걸쳐 진행된 이번 인사회에는 시민 8390명이 참여했으며, 누적 소통 시간은 3400분(56시간 40분)에 달했다.

신상진 성남시장, 3400분의 진심…50개동 8390명과 '소통 대장정' 성남시가 지난 11일 분당구 판교동에서 열린 '2026년 시민과의 새해 인사회'를 진행하고 있다. 성남시 제공
이번 새해 인사회는 시장이 직접 시민을 만나 시정 운영 방향을 설명하고 새해 덕담과 자유로운 대화를 나누는 시민 참여 중심 프로그램으로 운영됐다. 동별 방문 형식으로 진행돼 지역별 특성과 주민 요구를 세밀하게 확인할 수 있었으며, 주민 참여 확대와 지역 공동체 활성화에 기여한 소통의 장으로 평가받고 있다.


시정 운영 방향 설명에서는 △예산 △4차산업 △도시개발 △교통 △의료·복지 △교육·청년 △생활편의 △환경 등 8개 주요 분야별 정책 방향과 추진 계획을 공유하며 미래 성장동력 확보와 도시 경쟁력 강화, 시민 삶의 질 향상을 위한 정책 추진 의지를 밝혔다.


신상진 성남시장, 3400분의 진심…50개동 8390명과 '소통 대장정' 신상진 성남시장이 지난 3일 수내1동, 수내2동에서 열린 '2026년 시민과의 새해 인사회'에서 인사말을 하고 있다. 성남시 제공

이어진 시민과의 대화 시간에는 재개발·재건축 등 도시 정비 사업이 핵심 이슈로 떠올랐다. 수정구와 중원구에서는 재개발 추진 과정에서 발생하는 주민 불편 해소와 생활환경 개선 요구가 이어졌고, 분당구에서는 재건축 사업의 속도감 있는 추진 필요성에 대한 질의가 다수 제기됐다. 이에 시는 교통과 생활 불편을 최소화하는 대책을 마련하고, 주민 소통을 확대해 사업 추진 과정에서의 불편을 줄이는 한편 도시정비 사업이 원활히 진행될 수 있도록 행정적 지원을 강화하겠다는 입장을 밝혔다.


이 밖에도 교통 개선, 생활환경 정비, 복지 확대, 문화·체육시설 확충 등 다양한 분야에서 총 380건의 건의사항이 접수됐다.


이번 새해 인사회를 통해 접수된 건의사항은 관련 부서 검토를 거쳐 추진 가능 여부를 확인하고, 단기 과제는 신속히 조치하는 한편 중장기 과제는 정책 수립 과정에 적극 반영할 방침이다. 또한 처리 결과를 시민에게 공유해 소통 행정과 행정에 대한 신뢰를 지속적으로 높여 나갈 계획이다.


신상진 성남시장, 3400분의 진심…50개동 8390명과 '소통 대장정' 신상진 성남시장이 '2026년 시민과의 새해 인사회'에서 시민들과 소통하고 있다. 성남시 제공

신상진 성남시장은 "시민의 목소리를 시정의 출발점으로 삼아 현장에서 나온 의견 하나하나를 정책에 충실히 반영해 나가겠다"고 말했다.




성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

