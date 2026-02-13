구리도시공사, 설 연휴 8호선 구리구간 ‘특별교통대책’ 본격 시행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 구리도시공사(사장 유동혁)는 다가오는 2026년 설 연휴를 맞아 지하철 8호선 구리 구간(장자호수공원역, 구리역, 동구릉역)을 이용하는 시민들의 안전하고 편리한 이동을 위해'2026년 설 연휴 특별교통대책'을 수립하고 본격적인 시행에 나섰다고 13일 밝혔다.

구리도시공사가 지하철 8호선 구리구간의 3개 역사(장자호수공원역, 구리역, 동구릉역)를 대상으로 특별 안전점검을 실시하고 있다. 구리도시공사 제공

공사는 지난 1월 30일과 2월 10일, 두 차례에 걸쳐 자체점검 및 도·시 합동점검을 완료했다. 8호선 구리구간 승강설비, PSD, CCTV 등 시민 안전 시설물을 집중 점검하며 유관기관과의 비상 협력 체계를 공고히 했다.

연휴 기간 귀경객들의 편의를 위해 설 연휴 2월 17일과 18일 양일간은 심야 연장 운행을 실시한다. 공사는 설 명절 인사말은 물론이며, 역사 내·외부에 연장 운행 안내 현수막을 설치하고 홍보물을 부착해 시민들이 역사 이용에 혼선이 없도록 조치했다.

구리도시공사는 이번 대책을 통해 공공기관으로서의 사회적 책임을 다하고, 시민 중심의 경영 가치를 실현한다는 방침이다. 특히 8호선 구리 구간 개통 이후 누적 이용객이 급증하고 있는 만큼, 체계적인 안전 관리로 시민 신뢰도를 높이는 데 주력하고 있다.





구리도시공사가 오는 17일과 18일 심야 연장 운행(익일 01시까지)안내를 위해 곳곳에 홍보물을 배치하여 안심하고 이용할 수 있는 교통 환경을 조성했하고 있다. 구리도시공사 제공

유동혁 구리도시공사 사장은 "이번 설 연휴는 기간이 긴 만큼 많은 시민이 지하철을 이용할 것으로 예상된다"며, "철저한 사전 점검과 비상 대응 체계 구축을 통해 단 한 건의 사고 없는 '안심 역사'를 만들어 시민들이 즐겁고 평안한 명절을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

